قطر تفتتح احتفالات "سنوات الثقافة" بالموسيقى ومهرجانات الأطعمة

في هذه الحلقة من قطر 365، نلقي نظرة على كيفية ترحيب قطر بالثقافات المتنوعة، بدءًا من استكشاف الروابط الثقافية بين قطر وإندونيسيا، وصولًا إلى إلقاء نظرة على عالم المهووسين.

تُعتبر FLAG PLAZA في قطر مساحة عامة، تم إطلاقها للاحتفال بمرور 10 أعوام على برنامج التبادل السنوي "سنوات الثقافة" في البلاد.

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يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات مع دولة مختلفة كل عام من خلال مشاركة "العروض الإبداعية والثقافية والفنية لكل بلد والاستمتاع بها".

الدولة المختارة لهذا العام هي إندونيسيا، وقد بذلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قصارى جهدها لعرض ثقافتها النابضة بالحياة.

تجربة ثقافية من خلال الطعام والموسيقى والأزياء

عندما يتعلق الأمر بتعريف الناس بثقافات ومأكولات مختلفة، فليس هناك طريقة أفضل من مهرجان الطعام.

في مهرجان قطر الدولي للأغذية هذا العام، اجتمع الآلاف من الزوار في لوسيل بوليفارد، جميعهم يرغبون في الحصول على قطعة مما هو معروض. من بين ما يقرب من 100 كشك تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والوجبات الخفيفة العالمية، كانت دائرة الضوء هذا العام على المطبخ الإندونيسي.

وتوج العشاء بإصدار آخر ناجح من مهرجان الطعام، لكنه واحد من العديد من الأحداث في تقويم "سنوات الثقافة".

وكشف سفير إندونيسيا في قطر رضوان حسن "أننا نتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع قطر. ولكن من الجيد أيضًا أن يكون لدينا تبادل ثقافي بين الشعبين. عام الثقافة القطري الإندونيسي سيساهم بشكل كبير في هذه الأشياء".

سفير إندونيسيا في قطر رضوان حسن يورونيوز

ليس الطعام فقط هو ما يجمع الثقافات معًا. تعد الموسيقى والمسرح والفنون أيضًا لغات عالمية يمكنها تصوير ثقافة البلد وتنوعه وقيمه. في **قرية كتارا الثقافية**، تم تنظيم عرض موسيقي خاص لإعطاء لمحة عن عالم المسرح الإندونيسي الملون.

وفي **دار الأوبرا في كتارا**، تم نقل فرقة من الممثلين والممثلات من مناطق مختلفة من إندونيسيا لأداء مسرحية "HAYATI"، وهي تفسير موسيقي لبعض من أقدم الملاحم الإندونيسية وأكثرها اعتزازًا.

مع أغطية الرأس الذهبية، وأقنعة المسرح التقليدية، و"الباتيك" الملون، تم تصميم أزياء Hayati خصيصًا من قبل إحدى مصممات الأزياء الإندونيسيين وتدعى Era Soekamto.

الأزياء في مسرحية hayati يورونيوز

وقالت Soekamto: "الباتيك فن عميق. إنه ليس فقط طريقة لوضع الشمع وتقنيات التلوين في قطعة قماش، ولكنه أيضًا اتصال مرئي. لذلك، إنها طريقة عميقة جدًا لتقديم كل الفلسفات، كل الحكمة في قطعة قماش واحدة".

وما معنى المسرح من دون موسيقى؟ لذلك، وإضافة إلى فرقة "gamelan" التي ستشارك في العرض، تمزج المسرحية الأصوات التقليدية والحديثة في عرض ممتع.

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وقال المدير الموسيقي للحفل Gunarto Bahasa: "إن لون الصوت في الموسيقى الإندونيسية التقليدية متنوع. لقد حاولنا الجمع بين لون الصوت الموجود في الأرخبيل. لقد أخذت بعض اللحن الجاوي واللحن التقليدي الذي جددناه".

المدير الموسيقي للحفل Gunarto Bahasa يورونيوز

"أشعر بالمدينة"

إن القول بأن علي بن طوار الكواري يحب السفر سيكون تقليل من شأنه. زار رائد الأعمال والرياضي القطري أكثر من 80 دولة على دراجته.

لذلك، من الصواب القول إنه تم تعيينه سفير CultuRide لمبادرة سنوات الثقافة، بعد جولة بالدراجات في المواقع التاريخية في يوجياكارتا، إندونيسيا، موطن معبد بوروبودور، أكبر معبد بوذي في العالم.

وقال لـ"قطر 365": "كان من الرائع للغاية رؤية أكبر معبد في العالم ومشاهدة قطعة من التاريخ القديم".

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علي بن طوار الكواري يورونيوز

وأضاف: "عند استخدام الدراجة، ترى المدينة من منظور مختلف. ترى الأطفال الصغار والدجاج والصخور. تشعر بالمكان والأشجار وكل مكان تزوره وتذهب إليه".

وفي حديثه عن عام الثقافة إندونيسيا وقطر 2023، قال علي بن طوار الكواري: إن رحلته الأخيرة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا "علمتني الكثير من الأشياء على المستوى الشخصي".

وتابع قائلًا: ""كنا نتحدث إلى السكان المحليين حول ماهية حياتهم اليومية وما يواجهونه في الحياة. كنت أقود مجموعة من 17 شخصًا، لذلك عندما ذهبنا إلى إندونيسيا، كان الجميع يذهب لاستكشاف الثقافة من جذورها".

"Geekend": الاحتفال بالثقافة العالمية في قطر

إن تقديم شخصية أنمي ياباني ليس شيئًا تتوقع أن تراه في قطر. ولكن لعطلة نهاية أسبوع واحدة في العام، فإن "Geekend" هو المكان المناسب لعشاق الأزياء التنكرية ولاعبي الفيديو والباحثين عن المغامرة.

في العام الماضي، جاءت Simran Kadam إلى "Geekend" كمشجعة. هذا العام، عادت لتلعب دور "كاميساتو أياكا"، شخصية ألعاب فيديو يابانية.

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وقالت Kadam: "إنها في الأساس شخص تحمل عبئًا على كتفيها لأنها تحتاج إلى أن تبدو وكأنها أميرة أمام الجميع. لكنها بعد ذلك تكون وحيدة حقًا لأنها لا تملك عائلة ومن المفترض أن تبدو مثالية طوال الوقت".

ولكن عندما تكون في "Geekend"، فإن Kadam بعيدة كل البعد عن كونها وحيدة. في الواقع، زي شخصيتها هو يجذب الجميع حولها.

Simran Kadam يورونيوز

وأضافت: "اليوم، يمكنني أن أتوجه إلى الناس وسيقولون: يا إلهي، هل هذه كاميساتو أياكا؛ ومن ثم نصبح أصدقاء فوريين".

"Geekend" هي مساحة آمنة لتفجير الاجتهاد من داخلك. يأمل المنظمون أن يكون أيضًا مكانًا للتفاعل والإلهام حيث يمكن للزوار الاحتفال بكل ما هو غير عادي، دون إصدار أحكام.

وقال عبد الله جاسم المسلم، مدير عام معهد الدوحة للأفلام: "هنا، نحتفل بالثقافة. نحتفي بالأشخاص الذين يرغبون في إظهار حبهم للأنمي وألعاب الفيديو وألعاب الطاولة، وبشكل عام نحتفل بالشباب الموهوبين".

عبد الله جاسم المسلم، مدير عام معهد الدوحة للأفلام يورونيوز

ويستمتع محمد الأنسي بألعاب الفيديو. لكنه لا يلعبها فقط، بل يصنعها. رأى مطور ألعاب الفيديو القطري أن "Geekend" يمنحه الفرصة لقضاء بعض الوقت مع زملائه من اللاعبين.

وأضاف: "Geekend مهم بالنسبة لنا كمطوري ألعاب حتى يعرف الناس أن هناك شريحة هنا تحب تطوير الألعاب ولديها هذا الاتجاه".

من هواة الألعاب إلى الباحثين عن المغامرات إلى المتنكرين، هناك نشاط ثقافي للجميع، ويمكن لكل شخص أن يطلق العنان لمواهبه في هذا المكان.