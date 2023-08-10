الصين ترفع الحظر عن رحلات سفر المجموعات إلى 70 وجهة إضافية

رفعت الصّين، يوم الخميس، حظراً سارياً، منذ انتشار جائحة كوفيد-19، على سفر المجموعات الى أكثر من 70 دولة بينها الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في عودة السيّاح الصّينيين بأعداد كبيرة الى الخارج.

وكانت الصّين قد رفعت الحظر عن السفر إلى فرنسا منذ آذار/مارس وسويسرا منذ كانون الثاني/يناير، في إطار رفع قيود سابقة على رحلات سفر منظمّة ضمن مجموعات.

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وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، عند نشر هذه اللائحة الجديدة من الدول و من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا وتركيا وبلجيكا، إنّ القرار منذ ذلك الحين "لعب دوراً إيجابياً في تعزيز التبادل والتعاون السياحي".

ولم تدرج كندا التي تقيم علاقات صعبة مع الصين، على هذه اللائحة.

منذ العام 2020، أغلقت الصّين حدودها لحماية نفسها من انتشار كوفيد-19، ثم فرضت حجراً صحياً مطولاً ومكلفاً عند الوصول إلى أراضيها، لردع العودة إلى البلاد. ومنع الصينيون من السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات إلاَ لأسباب ضرورية.

لكنَ هذا الحظر رفع بالكامل في مطلع السنة، وبات بإمكان السياح الصينيين الذين يسافرون بشكل فردي التوجه أينما شاؤوا.

وقالت وزارة الخارجية الصّينية، يوم الخميس، إنّ "الرّحلات الدوليّة (مع الصين) لا تزال تستأنف، والصينيون يميلون بشكل متزايد للسفر إلى الخارج"، فيما بقيت البلاد لفترة طويلة شبه معزولة عن بقية العالم بسبب قلة الرحلات الجوية خلال الوباء والقيود المشددة.

قبل الوباء، كانت الصين أول دولة في العالم من حيث عدد السياح الذين يتوجهون إلى الخارج، مع حوالى 155 مليون مغادرة أحصيت في 2019، بحسب شركة الاستشارات ماكينزي.

استأنفت الصّين في آذار/مارس إصدار تأشيرات دخول سياحية للأجانب. لكنّ الوافدين إلى البلاد لا يشكلون سوى جزء صغير من مستوى ما قبل الوباء.