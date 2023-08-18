الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ الأسبوع المقبل

وستكون هذه ثاني رحلة خارجية يقوم بها شي عام 2023، بعد قيامه بزيارة دولة إلى روسيا في آذار/مارس.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ في بيان نشر على الانترنت "بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس شي جينبينغ قمة بريكس ال15 التي تعقد في جوهانسبرغ"، مشيرة إلى أنه "سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 آب/أغسطس".

وستكون هذه ثاني رحلة خارجية يقوم بها شي عام 2023، بعد قيامه بزيارة دولة إلى روسيا في آذار/مارس.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيلتقون بين 22 و24 آب/أغسطس تحت عنوان "بريكس وإفريقيا".

وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لدوره في حرب أوكرانيا سيحضر مؤتمر بريكس هذا العام في جنوب إفريقيا، وهي إحدى الدول الموقعة على نظام المحكمة.

وكان الزعيم الصيني قد زار جنوب إفريقيا سابقا عام 2018 في إطار سعيه إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة السمراء.