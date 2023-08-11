تأييد فرنسي أمريكي لقرارات إكواس بشأن النيجر ودعوات لحل الأزمة سلميا

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بعد قرار إكواس اللجوء إلى القوة العسكرية في النيجر.. بلينكن يؤيد "حلا سلميا"



دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى حل سلمى للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس على وضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المكسيكي في واشنطن إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان سابق لبلينكن في حديث مع صحافيين أيّد فيه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون الإشارة إلى قرارها وضع الخيار العسكري على الطاولة.

وأضاف بلينكن "إكواس، منظمة تجمع دول غرب افريقيا، تلعب دورا رئيسيا في ايضاح الزامية العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وعملها على ذلك".