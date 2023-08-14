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شاهد: نصرالله متوعدّا إسرائيل: "سنعيدكم أيضا إلى العصر الحجري"

الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أثناء إلقائه خطبا متلفزا أمام أنصاره ـ صورة من الأرشيف
الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أثناء إلقائه خطبا متلفزا أمام أنصاره ـ صورة من الأرشيف Copyright Hussein Malla/Copyright 2021The AP. All right reserved
بقلم:  يورونيوز
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في رد على تصريحات مماثلة لوزير الدفاع الإسرائيلي، هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إسرائيل بالمثل، إذا ذهبت إلى الحرب مع لبنان، وأنه قد "لن يبقى شيء اسمه إسرائيل".

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء الإثنين أن تنظيمه المؤيد لإيران يستطيع أيضا إعادة اسرائيل إلى "العصر الحجري" في حال اندلاع نزاع مسلح بين الجانبين، وذلك ردًا على تهديدات مماثلة اطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي. وقال نصرالله في خطاب متلفز "أنتم أيضا ستتم إعادتكم إلى العصر الحجري، إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان".

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وخلال جولة على الحدود مع لبنان، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإعادة لبنان "إلى العصر الحجري" إذا قام حزب الله الشيعي باستفزاز الدولة العبرية.

وأعلن نصرالله أن تنظيمه يحتاج إلى "بضعة صواريخ دقيقة" لتدمير قائمة أهداف عددها، وخصوصا "المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والأمونيا"، إضافة إلى "مفاعل ديمونا".

وحذر من أنه "إذا تطورت المعركة إلى كل محور المقاومة"، أي في حال شاركت فيها فصائل أخرى، وخصوصا فلسطينية معادية لإسرائيل وتدعمها إيران، "فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل".

AP Photo
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانتAP Photo

وألقى نصرالله خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين حزبه وإسرائيل صيف العام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.

وحزب الله هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان العام 1990، تحت شعار "مقاومة" إسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ف ب / المنار

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