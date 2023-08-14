شاهد: طائرة ماليزية تعود إلى سيدني بعد إقلاعها بساعتين بسبب راكب "مضطرب"

لفتت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

أوقفت السلطات الأسترالية الاثنين رجلاً أرغم سلوكه "المضطرب" طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

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غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (03,40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15,47 (05,47 ت غ).

وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب".

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة.

وأضافت "لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع"، و"من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة".

ولفتت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.

ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.