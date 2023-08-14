EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: طائرة ماليزية تعود إلى سيدني بعد إقلاعها بساعتين بسبب راكب "مضطرب"

مطار كوالالمبور الدولي في سيبانغ، ماليزيا، الخميس 10 أبريل 2014.
مطار كوالالمبور الدولي في سيبانغ، ماليزيا، الخميس 10 أبريل 2014. Copyright Joshua Paul/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لفتت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

أوقفت السلطات الأسترالية الاثنين رجلاً أرغم سلوكه "المضطرب" طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

اعلان

غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (03,40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15,47 (05,47 ت غ).

وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب".

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة.

وأضافت "لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع"، و"من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة".

ولفتت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.

ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: دمار منزل في إقليم دونيتسك الخاضع للسيطرة الروسية بعد قصف أوكراني

أستراليا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي

اتهام عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسياً على 91 طفلة في أستراليا

فيديو أستراليا طائرة