شاهد: سفن ومدمرات روسية تغادر قواعدها لتشارك في تدريبات في مياه المحيط المتجمد الشمالي

بقلم: يورونيوز

تجمعت السفن الروسية في بحر بارنتس بعد مغادرتها القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، لقطات لسفن حربية في المحيط المتجمد الشمالي وهي تغادر قاعدة سيفيرومورسك. اعلان ويقوم الأسطول الشمالي الروسي بمناورات وتدريبات عسكرية وفقًا للوزارة. بينما يواصل النزاع على البر حصد الأرواح.. تدريبات عسكرية روسية في البحر تثير مخاوف الأمم المتحدة

شاهد: الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ وتشارك المدمرة الروسية نائب الأدميرال كولاكوف وسفينة الإنزال ألكسندر أوتراكوفسكي وزورق الإنقاذ ألتاي والناقلة سيرغي أوسيبوف في التدريبات عبر بحار المحيط المتجمد الشمالي ومناطق طريق البحر الشمالي. وغادرت سفن الأسطول الشمالي القاعدة ومرت عبر خليج كولا للتجمع في بحر بارنتس.