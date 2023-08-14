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شاهد: سفن ومدمرات روسية تغادر قواعدها لتشارك في تدريبات في مياه المحيط المتجمد الشمالي

سفن حربية روسية
سفن حربية روسية Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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تجمعت السفن الروسية في بحر بارنتس بعد مغادرتها القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، لقطات لسفن حربية في المحيط المتجمد الشمالي وهي تغادر قاعدة سيفيرومورسك.

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ويقوم الأسطول الشمالي الروسي بمناورات وتدريبات عسكرية وفقًا للوزارة.

وتشارك المدمرة الروسية نائب الأدميرال كولاكوف وسفينة الإنزال ألكسندر أوتراكوفسكي وزورق الإنقاذ ألتاي والناقلة سيرغي أوسيبوف في التدريبات عبر بحار المحيط المتجمد الشمالي ومناطق طريق البحر الشمالي.

وغادرت سفن الأسطول الشمالي القاعدة ومرت عبر خليج كولا للتجمع في بحر بارنتس.

المصادر الإضافية • أ ب

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