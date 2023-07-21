أتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا والأمم المتحدة، لسفن الشحن المحملة بالحبوب الإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة.
أعلنت موسكو صباح الجمعة أن القوات الروسية أجرت "تدريبا" في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.
وتصاعد التوتر في البحر الأسود منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي يعتبر أساسيا لإمدادات الغذاء العالمية.
وأتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا والأمم المتحدة، لسفن الشحن المحملة بالحبوب الإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة.
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شاهد: روسيا تجري تدريبات عسكرية يتخللها إطلاق صواريخ في البحر الأسودeuronewsأفادت روسيا الأربعاء أنها ستعتبر انطلاقا من الخميس السفن المتوجهة إلى أوكرانيا بالبحر الأسود بمثابة "سفن حربية محتملة" والدول التي ترفع علمها أطرافا في النزاع.
زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة الذي انتقده
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، سفيره لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت.
ولا يذكر هذا المرسوم أسباب القرار، ولكن السفير كان قد انتقد مؤخراً الرئيس الأوكراني، معرباً عن أسفه لـ"سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدّمها حلفاؤها.
مسؤول: روسيا تقصف صوامع حبوب في منطقة أوديسا بأوكرانيا
قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الجمعة إن الصواريخ الروسية أصابت صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين.
وقال على تطبيق المراسلة تلغرام: "للأسف تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا. لقد دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنًا من الشعير".
استقالة وزير الثقافة الأوكراني احتجاجا على نقص تمويل مشاريع وزارته
أعلن وزير الثقافة الأوكراني أولكساندر تكاتشينكو الجمعة استقالته من منصبه إثر "سوء فهم" بشأن تمويل مشاريع ثقافية متعلقة بوزارته، في الوقت الذي تواجه فيه كييف الغزو الروسي.
وقال تكاتشينكو في منشور على فيسبوك: "قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء الليلة بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة في زمن الحرب".
أضاف "خلال الحرب الأموال الخاصة أو تلك في الموازنة المخصصة للثقافة لا تقل أهمية عن الطائرات المسيّرة، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا".
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيس الوزراء النظر في تعيين بديل لتكاتشينكو.
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: "يجب أن يشعر الناس أن موارد الموازنة تستخدم بشكل عادل ومناسب".
أضاف "هذا ينطبق على مجالات مختلفة، بينها الثقافة. فالمتاحف والمراكز الثقافية والرموز والمسلسلات التلفزيونية... كل هذا مهم، ولكن الآن هناك أولويات أخرى".
البحرية الروسية أطلقت صواريخ مضادة للسفن خلال "تدريب" في البحر الأسود
أعلنت موسكو صباح الجمعة أن القوات الروسية أجرت "تدريبا" في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن "على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود"، وهي منطقة اعتبرت موسكو منذ الخميس السفن المتوجهة إلى أوكرانيا فيها "زوارق عسكرية محتملة".
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