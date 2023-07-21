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استقالة وزير الثقافة الأوكراني احتجاجا على نقص تمويل مشاريع وزارته

أعلن وزير الثقافة الأوكراني أولكساندر تكاتشينكو الجمعة استقالته من منصبه إثر "سوء فهم" بشأن تمويل مشاريع ثقافية متعلقة بوزارته، في الوقت الذي تواجه فيه كييف الغزو الروسي.

وقال تكاتشينكو في منشور على فيسبوك: "قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء الليلة بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة في زمن الحرب".

أضاف "خلال الحرب الأموال الخاصة أو تلك في الموازنة المخصصة للثقافة لا تقل أهمية عن الطائرات المسيّرة، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيس الوزراء النظر في تعيين بديل لتكاتشينكو.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: "يجب أن يشعر الناس أن موارد الموازنة تستخدم بشكل عادل ومناسب".

أضاف "هذا ينطبق على مجالات مختلفة، بينها الثقافة. فالمتاحف والمراكز الثقافية والرموز والمسلسلات التلفزيونية... كل هذا مهم، ولكن الآن هناك أولويات أخرى".