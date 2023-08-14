صدّت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارًا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا.
أسقطت أوكرانيا مجموعة صواريخ ومسيّرات روسية تستهدف أوديسا، وفق ما أعلن جيشها الاثنين، في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.
وجاء في بيان على تلغرام للقيادة العملياتية الجنوبية أن "العدو هاجم منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل مستخدمًا مجموعتي مسيّرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر".
وصدّت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارًا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بجروح، بحسب الجيش.
بولندا تعتقل روسيين اثنين "وزّعا" مواد دعائية لفاغنر
اعتقلت بولندا مواطنَين روسيَّين كانا "يوزّعان مواد دعائية عن مجموعة فاغنر" في وارسو وكراكوف، أكبر مدينتين بولنديتين، وفق ما ذكر وزير الداخلية الاثنين.
وقال ماريوس كامينسكي على "إكس" (تويتر سابقا): "تم توجيه اتهامات لكليهما بالتجسس وتم توقيفهما"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المعتقلَين.
أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" في البحر الأسود
نددت أوكرانيا اليوم الاثنين بما وصفته بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.
وجاء في بيان: "تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 آب/ أغسطس في البحر الأسود فيما يتعلق بالسفينة التركية "سوكرو أوكان" لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل".
وأضافت الوزارة في البيان: "البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي. هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر".
روسيا: تزويد غواصات نووية جديدة بالصواريخ فرط الصوتية
قال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رخمانوف في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروسية ونشرت اليوم الاثنين إن روسيا ستزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.
وأضاف أن "الغواصات النووية متعددة الأغراض لمشروع ياسن-إم ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم. العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل".
والغواصات من فئة ياسن-إم مسلحة بصواريخ كروز وتعمل بالطاقة النووية وقد تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.
ويبلغ مدى صواريخ تسيركون فرط الصوتية 900 كيلومتر ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام إن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية بكميات ضخمة في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.
إصابة ثلاثة في هجوم روسي على أوديسا بأوكرانيا
قال أوليه كيبر حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية صباح اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.
وأضاف الحاكم على تطبيق تلغرام: "نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة".
وتابع: "أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني".
وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب إن دفاعاتها الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة وعددها 15 بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على المدينة الساحلية.