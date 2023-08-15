الجيش الإسرائيلي: فلسطينيون نفذوا محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ على مستوطنة في جنين

قالت جماعة تطلق على نفسها "كتيبة العياش" "تمكن مجاهدونا ... من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام 1".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء إن فلسطينيين نفذوا محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

اعلان

ومستوطنة شاكيد مستوطنة عشوائية غير قانونية.

وبحسب بيان الجماعة فإن محاولتها تمت "ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرا لدماء شهدائنا".

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد العنف بين الجانبين والمستمر منذ أشهر.

ووصف الجيش الإسرائيلي ما حدث بأنه "فشل إطلاق صاروخ" مشيرا إلى أن "الجنود عثروا على بقايا صاروخ بدائي وقاذفة".

وهذه هي المرة الرابعة منذ 26 حزيران/يونيو التي تعلن خلالها القوات الإسرائيلية عن إطلاق أو محاولة إطلاق صواريخ من شمال الضفة الغربية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي الوقت الذي تمتلك فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة كميات كبيرة من الصواريخ إلا أن الأمر مختلف في الضفة الغربية.

مؤخرا، طورت القوات الإسرائيلية من أسلوب عملياتها العسكرية في الضفة الغربية إذ استخدمت الطائرات المسيرة في ضرب أهداف فلسطينية مثلما حدث في جنين مطلع الشهر المنصرم.

الثلاثاء أيضا، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 216 فلسطينيا، إضافة الى 28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم أطفال في الجانب الفلسطيني.