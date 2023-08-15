الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين أحدهما يبلغ 16 عاما في أريحا

منذ بداية العام الحالي، قُتل أكثر من 170 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الصراع بين الطرفين، حسب أسوشييتد برس.

قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاما) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما) بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقه عليهما جنود الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم".

من جانبه اعلن الجيش في بيان أنه نفذ "عملية استباقية ووقائية" في يهودا والسامرة، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وتشن إسرائيل اقتحامات ليلية شبه يومية في الضفة الغربية منذ العام الماضي، ردًا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية.

القتيلان الفلسطينيان وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا

ويأتي اقتحام اليوم وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، واستمرار التوسع الاستيطاني.

وأشار مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني إلى أن "شابين في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الاقتحام الذي نفذته القوات الإسرائيلية كان سريعًا، إذ استمر أقل من ساعة، وتخلله اعتقال الشاب محمد نصر أبو العسل (20 عامًا) من منزله.

ومنذ بداية العام الحالي، قُتل أكثر من 170 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الصراع بين الطرفين، حسب أسوشييتد برس.

وتبرّر إسرائيل اقتحاماتها بأنها ضرورية لتفكيك الجماعات والمنظمات وإحباط الهجمات بشكل استباقي.