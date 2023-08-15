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منظمات حقوقية تطالب تنزانيا بالإفراج عن منتقدي صفقة موانئ مع الإمارات

رافعات من حاويات التحميل في ميناء دبي، الإمارات العربية المتحدة.
رافعات من حاويات التحميل في ميناء دبي، الإمارات العربية المتحدة. Copyright Kamran Jebreili/AP2009
بقلم:  يورونيوز
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قال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو تيغيري شاغوتاه إن "قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة".

طالبت منظمات حقوقية تنزانيا بالإفراج عن ثلاثة موقوفين قالت إنهم يواجهون تهم الخيانة "لمجرد انتقادهم" صفقة مع شركة إماراتية لإدارة مرافئ البلاد.

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وقالت منظمة العفو الدولية إن النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطين آخرَين أوقفوا في نهاية الأسبوع بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية).

وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في حزيران/يونيو.

واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.

وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو تيغيري شاغوتاه إن "قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة".

وشدد على ضرورة امتناع السلطات "عن احتجاز الناشطين قسرا لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم بشكل سلمي"، مطالبا بـ"إطلاق هؤلاء الناشطين فورا ومن دون شروط".

ونقلت المنظمة عن محامي الدفاع قولهم إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

من جهتها، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ حزيران/يونيو لمعارضتهم الصفقة.

وقال الباحث في المنظمة أورييم نييكو "على الحكومة التنزانية أن تضع حدا لهذه التوقيفات التعسفية واتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع التحديات التي تواجهها حرية التعبير".

وتولت حسن السلطة في آذار/مارس 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي.

ورغم أنها خرجت عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة، وصفها منتقدوها بـ"المستبدة" بعد توقيف المعارض البارز فريمان مبووي في تموز/يوليو 2021 بشبهات "إرهاب"، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

وانتقد حزب مبووي الصفقة التي تمنح "موانئ دبي العالمية" الحقوق الحصرية للتفاوض مع الحكومة خلال مهلة تصل الى 12 شهرا، بشأن الطريقة الأمثل لإدارة المرافئ الثمانين في البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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