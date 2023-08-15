خلال وجود بعثة أوروبية.. إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قالت وزارة الدفاع الارمينية عبر تلغرام إن "وحدات من القوات المسلحة الاذربيجانية اطلقت النار" قرابة الظهر "باسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في انحاء فيرين شورزا (شرق) وكذلك على آليتهم".

أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة الثلاثاء لدى وقوع "حادث اطلاق نار" عند الحدود مع أذربيجان، موضحة أن أيا من مراقبيها لم يصب بجروح.

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وقالت البعثة الاوروبية عبر منصة تويتر سابقا "يمكننا التأكيد ان دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث اطلاق نار في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية. لم يصب أي عنصر من البعثة".

وصححت البعثة بذلك تصريحا أدلت به قبل دقائق نفت فيه وقوع اي حادث.

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا أذربيحان بأنها اطلقت النار على مراقبي الاتحاد الاوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الأرميني من الحدود منذ شباط/فبراير، الامر الذي نفته باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار" قرابة الظهر "باسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في انحاء فيرين شورزا (شرق) وكذلك على آليتهم".

ووصفت أذربيجان هذه المعلومات بأنها "خاطئة".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية عبر تلغرام إن عادةً "يُبلغ الطرف الاذربيجاني مسبقا بموعد زيارة مراقبي الاتحاد الاوروبي"، مضيفة "لهذا السبب، من المستحيل عمليا وكذلك نظريا أن يحصل وضع مماثل".

تضم بعثة المراقبة الأوروبية نحو مئة عنصر وبدأت عملها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في شباط/فبراير.

والجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.

ويبقى خطر التصعيد قائما بين الجانبين رغم جهود الدول الغربية للتوصل إلى تسوية سلمية.

والاثنين، اتهمت باكو يريفان بتعزيز قواتها على طول الحدود تمهيدا لعمل عسكري، الأمر الذي سارعت أرمينيا الى نفيه.

روسيا تدعو أذربيجان الى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا

ودعت روسيا الثلاثاء اذربيجان الى معاودة فتح الممر البري الوحيد الذي يربط ارمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين باكو ويريفان.

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وابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الاذربيجاني خلال مكالمة هاتفية وفق بيان لمكتبه، "تم التركيز خصوصا على ضرورة تنفيذ الاجراءات (...) الهادفة الى نزع سريع لفتيل التصعيد بالنسبة الى الوضع حول ناغورني قره باغ، على ان يشمل ذلك معاودة فتح الطرق الانسانية، وبينها ممر لاتشين".