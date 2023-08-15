مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل الى النهائي للمرة الاولى

تأهل المنتخب الاسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الاولى في تاريخه اثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

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وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت ريبيكا بلومكفيست ادركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الإسبانية البديلة سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81.

وستُواجه اسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وإنجلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

لاعبة المنتخب الإسباني سلمى سيليست بارالويلو Andrew Cornaga/Copyright 2023 The AP

وتُعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة للمنتخب الإسباني في مشاركته الثالثة فقط في مونديال السيدات بعد 2015 و2019، حيث لم يسبق قط ان تخطى الدور السادس عشر في اي مشاركة سابقة.

ولم تكن تحضيرات المنتخب الاسباني مثالية حيث طلبت 15 لاعبة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم بعدم استدعائهن الى التشكيلة على خلفية استيائهن من المدرب خورجي فيلدا، وفقط ثلاث لاعبات منهن عدن الى التشكيلة.

في المقابل، استمرت عقدة الامتار الاخيرة بالنسبة للسويد حيث احتلت مركز الوصافة مرة واحدة عام 2003، والمركز الثالث ثلاث مرات آخرها في النسخة الماضية عام 2019.