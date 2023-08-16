الوليد بن طلال يتحدث مع نيمار عبر الفيديو ويرحب به في "الهلال" الأفضل آسيويا

أجرى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، اتصالاً مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد انضمامه لنادي الهلال السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقدٍ يمتد حتى عام 2025 بلغت قيمته 90 مليون يورو.

وكان قد أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار بعد مسيرة ست سنوات قضاها مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

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ونشرالأمير بن طلال فيديو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) خلال اتصال فيديو أجراه مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ونيمار البرازيلي.

ورحّب رجل الأعمال السعودي بالنجم البرازيلي، وقال له: "أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الآن الأولى في قارة آسيا، ومن يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق، رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط".

وردّ نيمار عليه " أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم".