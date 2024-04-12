من مدارج ملعب كرة القدم في نهائي كأس السوبر السعودي.. مشجع يضرب لاعب الاتحاد بالسوط

بقلم: يورونيوز

شهد نهائي كأس السوبر السعودي لحظة مثيرة للجدل مساء الخميس، حيث قام أحد المشجعين بضرب لاعب الاتحاد بالسوط بعد لحظات من انتهاء المباراة.

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ووقع الحادث بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وهو يرمي الماء من زجاجة على المشجع من جماهير الهلال، الذي رد بدوره بضربه بالسوط الذي أصاب ظهره.

وعندما تدخل زملاء حمد الله، تم إبعاد المشجع من قبل متفرجين آخرين ومسؤولين أمنيين.

ولم ترد أي تقارير عن إصابة حمد الله جراء هذا الحادث.

وتعليقا على الواقعة، كتب محمد القاعود، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "مطلوب بيان رسمي لتوضيح ملابسات الاعتداء على عبد الرزاق حمد الله سواء بالسوط "الكرباج" أو بالعصا، ومن أين دخلت آداة الاعتداء، وهل المعتدي عضو شرف بنادي الاتحاد أم من جمهور الهلال كما يتردد، وذلك منعاً للشائعات التي بدأت تتطاير على نطاق واسع".

جلد "الجلاد"

بدوره، علق الصحفي نور الدين اليزيد، قائلا "سموه "الجلاد" لكنهم جلدوه اليوم وهو من مورس عليه الجلد... أتحدث عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي دخل اليوم في شنآن مع جماهير الهلال فرشّ بقنينة ماء على أحدهم فلم يجد الأخير غير سوط طويل كان يتأبطه وتمكن من خلاله سوط وجلد "الجلاد"!!"

وتساءل ولاء حميد في تغريدة عن معنى القيام بهذه الخطوة قائلا : "هاي الحالة شنو تفسيرها، مشجع سعودي يقوم بجلد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بالسوط بعد نهاية مباراة السوبر السعودي".

وفي عام 2023، تم توسيع كأس السوبر من مباراة واحدة بين بطل الدوري والفائز بكأس الملك لتشمل الوصيف من كلتا المسابقتين. وتم نقله أيضًا إلى أبوظبي.