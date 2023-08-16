قتلى وجرحى بالعشرات.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتيْن ليبيتين متناحرتين في العاصمة طرابلس

تسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، في سقوط عشرات القتلى، بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحًا، حسب متحدث طبي. الاشتباكات المسلحة وقعت بين "اللواء 444" و"قوة الردع"، المحسوبيْن على "حكومة الوحدة الوطنية" التي تتخذ من طرابلس مقرّا لها. بدأت المعارك بعد قيام قوة الردع باعتقال قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة الإثنين، ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.

تسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، في سقوط عشرات القتلى، بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحًا، حسب متحدث طبي. الاشتباكات المسلحة وقعت بين "اللواء 444" و"قوة الردع"، المحسوبيْن على "حكومة الوحدة الوطنية" التي تتخذ من طرابلس مقرّا لها. بدأت المعارك بعد قيام قوة الردع باعتقال قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة الإثنين، ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.