توقيف باكستاني شرق لاهور بتهمة قتل زوجته الأميركيّة

تمكنت الشرطة الباكستانية من توقيف رجل باكستاني مُتّهم بقتل زوجته (أميركيّة الجنسيّة)، أثناء حفره قبراً في منتصف الليل في شرق لاهور.

وأفادت الشرطة، يوم الثلاثاء، بأنّ كاظم كمال خان اعترف بقتله ديانا كريستو خان (50 عاماً) السبت.

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وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الشرطي محمد نديم الذي أوقف كاظم "تلقينا اتصالاً من حفّار قبور قال إنّ رجلاً حضر إلى المقبرة وكان يحاول دفن جثة من دون كفن أو أي طقوس جنائزية".

وأضاف "عندما وصلنا إلى المكان، رأينا الجثة مكشوفة تماماً ووجدنا أنّ ذلك مثير للشكّ".

وأكّد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مقتل إحدى مواطناته في لاهور. وقال "سنتواصل مع عائلتها ونوفّر كل الدعم القنصلي اللازم".

وكان كاظم كمال خان رُحّل من الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ووجد نفسه بعيداً عن زوجته وابنتهما اللتين بقيتا في الأراضي الأميركية، بحسب الشرطة، قبل أنّ يستدرج زوجته إلى باكستان بحجّة أنّه مريض جداً.

وذكر تقرير للشرطة أنّ جثة ديانا كريستو خان تظهر جرحاً واضحاً في الرأس وكدمات في الرقبة.

ويتعيّن إخضاع الجثة للتشريح بهدف تحديد أسباب الوفاة.