إعدام أميركي من أصل مصري في السعودية بعد إدانته بقتل والده

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

نفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015

أعدمت السلطات السعودية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الأميركية بعد إدانته بتعذيب وقتل والده المصري، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

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ونُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادّة من منظمات حقوقية بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها الرياض لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يقودها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة.

وبحسب واس فإنّ محكمة أدانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.

ولم تقدّم الوكالة تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

ولم تعلّق السفارة الأميركية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء.

إعدام ألف شخص في السعودية منذ 2015

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.

وأعدمت السلطات السعودية 91 شخصاً منذ بداية العام الجاري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى تقارير وسائل إعلام رسمية.

وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، من بينهم 81 شخصاً في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ عددها 69.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي أتلاتنيك" إنّ المملكة "تخلّصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو "إذا كان شخص يهدّد حياة كثير من الناس"، وفق نصّ للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في آذار/مارس 2022.