أعلنت كييف الأربعاء مغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر ممرّ ملاحي جديد، رغم تحذير روسيا في وقت سابق من أنّها قد تستهدف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية.
وهذا الإعلان الذي يثير مخاوف من تدخل سفن حربية روسية، جاء بعد ساعات من إعلان أوكرانيا أنّها حرّرت قرية في إطار الهجوم المضادّ الذي تشنّه على طول الجبهة الجنوبية.
وأصدرت روسيا تهديدها بعدما أوقفت الشهر الماضي العمل باتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا وضمَن ممراً آمناً لشحنات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.
تابعوا تطورات الأحداث في أوكرانيا:
أوكرانيا: لا أمل في استخدام مقاتلات إف-16 هذا العام
قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من اليوم الأربعاء إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.
وقال إهنات في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية: "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".
وكثيرا ما طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين إمدادها بمقاتلات إف-16 وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ذلك سيكون مؤشرا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 لكن لم يُعلن موعد لتوريد الطائرات حتى الآن.
وقال إهنات "كانت لدينا آمال كبيرة لهذه الطائرة، أن تصبح جزءا من منظومة دفاعنا الجوي، وأن تحمينا من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".
أوكرانيا لا تعتزم دخول محادثات مع روسيا لتجديد عقد لعبور الغاز
قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أمس الأربعاء إن كييف لن تدخل محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد عبور الغاز الروسي في أراضيها الذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل.
وأبلغ جالوشينكو الخدمة الأوكرانية لإذاعة صوت أمريكا قائلًا: "لن نكون طرفًا في المحادثات مع الروس بكل تأكيد، هذا واضح بالقطع".
وقالت روسيا إنها ستدرس تمديد العقد، الذي يسمح لها بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، لما بعد 2024 إذا كان الاتحاد الأوروبي - الذي تعهد بوقف الاعتماد على الغاز الروسي كلية بحلول 2027 - لا يزال بحاجة لإمدادات الغاز.
وقال جالوشينكو إن ثمة احتمالات كبيرة ألا يكون هناك أي طلب على الغاز الروسي في الدول الأوروبية.
ونقلت إذاعة صوت أمريكا عنه قوله: "سنرى العام المقبل إن كان بمقدور أوروبا الاستمرار بدون الغاز الروسي على الإطلاق".