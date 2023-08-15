تتواصل الهجمات الليلية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بالمسيّرات عن بعد حينًا، وبالصواريخ أحيانًا أخرى.
قوافل المساعدات العسكرية من أسلحة وذخيرة تستمر، يوم أمس الإثنين، أعلنت واشنطن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتي مليون دولار تشمل ذخيرة ودفاعات جوية ومعدات لإزالة الألغام.
في مياه المحيط المتجمد الشمالي تواصل سفن روسيا مناوراتها العسكرية، بينما تواصل صواريخها ضرب المدن الأوكرانية، حيث استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
30 قتيلا جراء الانفجار والحريق في محطة وقود في داغستان الروسية (حصيلة جديدة)
قتل 30 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئة الروسية الثلاثاء.
وأفادت الوزارة عبر تلغرام "أصيب مجموع 102 شخص إثر الحادث وقضى منهم للأسف 27".
محجّ قلعة مدينة يزيد عدد سكّانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسيّة البالغة مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربّع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهوريّة حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.
وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيّتان بأنّ الحريق أُخمِد.
بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة إلى كيم جونغ أون (الكرملين)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في "ذكرى التحرير"، على ما أفاد الكرملين.
وقال بوتين وفق بيان الكرملين "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".
ضربات تستهدف مدينتين في غرب أوكرانيا
استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون صباح الثلاثاء.
وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ. لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مباني سكنية" أصيبت. أما في لوتسك، فقد استُهدف مبنى شركة عاملة في قطاع الصناعة، ما أسفر عن سقوط جريحَين على الأقل، وفق ما أفاد يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني.
سفيرة الولايات المتحدة تزور الصحافي الأميركي المسجون في روسيا وتؤكد أنه بصحّة جيّدة
زارت سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا الإثنين مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المسجون إيفان غيرشكوفيتش للمرة الثالثة وأفادت بأنه بصحة جيّدة.
ودرى اللقاء بين السفيرة لين ترايسي وغيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو، بعد شهر ونيّف على زيارتها الأخيرة.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية إن "السفيرة ترايسي قالت إن إيفان لا يزال يبدو بصحة جيدّة ولا يزال قويا، على الرغم من الظروف التي يمر بها".
وتابع المتحدّث "مرة جديدة، تدعو الولايات المتحدة روسيا الاتحادية إلى إطلاق سراح إيفان غيرشكوفيتش فورا وإطلاق سراح المواطن الأميركي بول ويلان المحتجز تعسفا".