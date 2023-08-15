تتواصل الهجمات الليلية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بالمسيّرات عن بعد حينًا، وبالصواريخ أحيانًا أخرى.

قوافل المساعدات العسكرية من أسلحة وذخيرة تستمر، يوم أمس الإثنين، أعلنت واشنطن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتي مليون دولار تشمل ذخيرة ودفاعات جوية ومعدات لإزالة الألغام.

اعلان

في مياه المحيط المتجمد الشمالي تواصل سفن روسيا مناوراتها العسكرية، بينما تواصل صواريخها ضرب المدن الأوكرانية، حيث استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.

آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا