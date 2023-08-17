زلزال بقوّة 6,1 درجات متبوع بهزة ارتدادية عنيفة يضرب بوغوتا الكولومبية

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا ظهر الخميس، ما أثار حالة ذعر في أوساط السكان، بحسب مراسل فرانس برس.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,1 درجات عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وفق ما أعلنت هيئة الرصد الجيولوجي الكولومبية عبر منصة "إكس" توتير سابقا. واهتزّت المباني فيما دوّت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة في حين بلغت شدة الهزة الارتدادية 5.7 درجة على مقياس ريختر.

قال أحد السكان المحليين في العاصمة الكولومبية: "كل شيء كان يتحرك ، وخرج الناس وهم يصرخون".

وقد دوّت صفارات الإنذار في بوغوتا عندما غادر السكان منازلهم، مع تجمع حشود من الناس في الشوارع. كما شعر بالزلزال سكان مدن أخرى مثل ميديلين وكالي.