جنوب إفريقيا: 22 دولة طلبت الانضمام الى مجموعة بريكس

بقلم: يورونيوز

اعلنت جنوب إفريقيا الخميس أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس بينما أبدت دول اخرى اهتمامها بذلك.

وتترأس جنوب افريقيا مجموعة دول بريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 الى 24 آب/اغسطس القمة ال15 لهذه الدول الناشئة. وكانت بريكس لمحت الى أنها منفتحة على التوسع.

وقال مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إن "22 دولة تواصلت رسميا مع دول بريكس لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل عير رسمي عن الانضمام لبريكس".

وقال سوكلال في إحاطة صحافية في جوهانسبرغ إن الاهتمام المتزايد بالتكتل "ليس بالأمر الجديد" لكنه يشير إلى "الثقة" بالعمل الذي قامت به بريكس طوال 15 عاما من وجودها.

ورأى سوكلال أن بريكس ليست مجرد "قوة سياسية (..) عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، لكنها تغير ايضا ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم".

وأكد لوكالة فرانس برس أن "البنية العالمية الحالية لا تزال غير متكافئة وتستمر في تهميش الدول النامية (..) ولا تزال خاضعة لهيمنة عدد قليل. لا نرغب بعالم مماثل. نرغب بعالم يتم فيه سماع أصواتنا".