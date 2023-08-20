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قادما من تشيلسي.. الدولي المغربي حكيم زياش ينضم إلى صفوف غلطة سراي التركي

الدولي المغربي حكيم زياش
الدولي المغربي حكيم زياش Copyright Julio Cortez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
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أعلن نادي غلطة سراي التركي، السبت، انتقال النجم المغربي حكيم زياش إلى صفوفه، قادماً من تشيلسي الإنجليزي

انتقال حكيم زياش إلى صفوف غلطة سراي التركي يأتي لينهي جناح أسود الأطلس فترة عانى فيها من التهميش مع النادي اللندني.

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وكتب النادي التركي، في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم التوصل إلى اتفاق مع لاعب كرة القدم المحترف حكيم زياش وناديه تشيلسي على انتقاله على سبيل الإعارة مع خيار شراء مجاني".

من جهته أكد اللاعب المغربي في أول تصريح له لقناة نادي غلطة سراي التركي الرسمية: "أنا سعيد ومتحمس للغاية للعب لأكبر نادٍ في تركيا، وهو غلطة سراي".

وكشف عملاق كرة القدم التركية، عن أنه سيتم دفع رسوم موسمية صافية قدرها 3.587.500 يورو للاعب المنتخب المغربي البالغ من العمر 30 عاما مقابل موسم 2023-2024، وفي حال تحقق الانتقال الدائم، فسيتم دفع مبلغ 2.850.000 يور لموسم 2024-2025، بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة التمديد المشروط، سيحصل زياش على المبلغ  ذاته الأخير عن موسم 2025-2026.

يشار إلى أن زياش انتقل إلى صفوف تشيلسي الانجليزي قادما من  نادي أياكس الهولندي إلا أنه لم يوفق مع الفريق اللندني، إذ خاض 64 مباراة مع البلوز أحرز خلالها 6 أهداف.

المصادر الإضافية • وكالات

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