شاهد: سوريّون يتظاهرون تنديداً بالأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا

تظاهر مئات السوريين في السويداء الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية في محافظتهم الواقعة في جنوب سوريا، والتي يسيطر عليها النظام السوري، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام محلية.

وتأتي هذه الاحتجاجات غداة مظاهرات وإضراب عام احتجاجاً على قرار الحكومة الأسبوع الماضي برفع الدّعم عن الوقود، ممّا أثّر سلبًا في معيشة السّكان، الذين يعانون جرّاء تدهور الاقتصاد السّوري بعد 12 عامًا من النزاع.

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وجاء رفع الدعم عن الوقود الأسبوع الماضي في وقت خسرت فيه العملة المحليّة أكثر من 99% من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليون مواطن من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

وطالت النقمة الشعبية على الأوضاع المعيشية ضواحي دمشق، حيث احتجّ سكان مدينة جرمانا في الأيام الأخيرة على انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ متكرّر، بحسب ما أفاد شاهد وكالة فرانس برس.

هتافات ضد النظام

ونشرت منصّة السويداء24 الإخبارية مقاطع فيديو ظهر فيها مئات المحتجّين وهم يردّدون شعارات مناهضة للحكومة، منها "الحرية" و"يسقط بشّار الأسد"، و"عاشت سوريا".

والسويداء هي معقل للأقلية الدرزية في سوريا وقد بقيت بشكل عام بمنأى عن المعارك والاشتباكات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل متظاهر وشرطي عندما تدخّلت قوات الأمن لقمع مظاهرة في مدينة السويداء.

وقد اندلعت احتجاجات يوم السبت في محافظة درعا المجاورة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ عشرات السوريين تظاهروا في درعا ورفع بعضهم علم المعارضة السّورية وطالبوا برحيل الأسد.

وكان النظام استعاد السيطرة على محافظة درعا، وهي مهد احتجاجات عام 2011، في عام 2018 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار توسّطت فيه روسيا.

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها في عام 2011، بعد أن تعرّضت احتجاجات سلمية مناوئة للرئيس بشار الأسد للقمع، قبل أن يتحوّل الأمر إلى نزاع دام تدخّلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون جهاديون من مختلف أنحاء العالم.