شاهد: لأول مرة منذ 3 سنوات.. طائرة ركاب كورية شمالية تهبط في مطار بكين

حطت أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات في بكين الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس على لوحة الطائرات القادمة في المطار.

حطت أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات في بكين الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس على لوحة الطائرات القادمة في المطار.

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وأظهرت اللوحة وصول رحلة طيران شركة "إير كوريو" رقم "جي اس 151" إلى مطار العاصمة بكين قرابة الساعة 09,17 صباحاً (01,38 ت غ).

وهذه الرحلة هي الأولى لشركة طيران "إير كوريو" الحكومية منذ بداية عام 2020، حين أغلقت كوريا الشمالية حدودها من ضمن اجراءات مكافحة وباء كوفيد-19.

وأقلعت الطائرة من العاصمة الكورية الشمالية قرابة الساعة 08,30 صباحاً بالتوقيت المحلي (23,30 ت غ)، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار 24" وتطبيق التتبع الصيني "أوميتريب".

وكانت رحلة لشركة "اير كوريو" مقررة سابقاً إلى بكين الاثنين قد أُلغيت بشكل مفاجىء دون إعطاء تبرير رسمي.