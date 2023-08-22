تطورات النزاع في أوكرانيا لحظة بلحظة.. حمى التسليح مستمرة ومعها حرب المسيّرات فوق سماء موسكو

يبدو أن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من المقاتلات المتطورة لن يؤتي ثماره سريعا وإن كان خطوة إيجابية إذ أن تلك الطائرات الحربية لن تُستعمل قبل العام المقبل بحسب المحللين
ما من يوم يمر على الحرب الأوكرانية إلا ويحمل معه مزيدا من المؤشرات على أن هذا النزاع الذي يتجه بتؤدة لطيّ عامه الثاني باقٍ إن لم يكن على الأمد البعيد فهو مستمر على الأرجح حتى ترى معركةُ كسر العظم الجارية بين موسكو وخصومها نهاية لها على المدى المتوسط خصوص مع القرار الغربي بتوريد مقاتلات ال إف-16 إلى كييف من قبل هولندا والدنمارك اللتين اتهمتهما موسكو بالعمل على تصعيد وتيرة النزاع باتخاذهما مثل هذا القرار.
لكن يبدو أن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من المقاتلات المتطورة لن يؤتي ثماره سريعا وإن كان خطوة إيجابية إذ أن تلك الطائرات الحربية لن تُستعمل قبل العام المقبل بحسب المحللين لأن الطيارين الأوكرانيين بحاجة للتدريب على قيادتها وهم الذين دأبوا التعامل مع المقاتلات السوفياتية الصنع.
وفيما يلي أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..
روسيا تقول أن إحدى مقاتلاتها "دمرت" زورق استطلاع أوكراني في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.
وقالت الوزارة على تلغرام "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".
ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمّر أو موقع الحادثة بالتحديد.
وكان مسؤولون روس قد أعلنوا عن إحباط عدد من الهجمات بمسيرات بحرية على سفن حربية تابعة لها في البحر الأسود.
مساء الخميس استُهدفت سفن تابعة للأسطول الروسي في هجوم بمسيّرات بحرية أوكرانية، وفق وزارة الدفاع الروسية.
وتصاعدت الهجمات من الجانين في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبره.
رئيس بلدية العاصمة الروسية: دفاعاتنا الجوية تُسقط طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق موسكو
أعلن رئيس بلدية موسكو الثلاثاء أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت "طائرتين مسيرتين هجوميتين" فوق منطقة موسكو.
وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ تحركت للتعامل مع الحادث.
واشنطن توافق على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بـ12 مليار دولار
وافقت الولايات المتحدة الاثنين على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "اباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، الامر الذي يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها ابلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "ايه اتش-64 إي".
وقرّرت بولندا العام الماضي تقديم طلبية لشراء مروحيات أباتشي لتحل محلّ مروحياتها المتقادمة والتي تعود للحقبة السوفياتية مع تزايد القلق حيال روسيا، خصمها التاريخي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن الصفقة "ستعزّز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".
وآزرت بولندا بزخم الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي، وقد تم تسليم قسم كبير من أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا عبر الحدود البولندية.
وتُوطّد الصفقة العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا التي سبق أن تضاربت مواقف حكومتها المحافظة مع توجّهات الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن في قضايا عدة من بينها حقوق مجتمع الميم والحريات الإعلامية.
في البيان وصفت الخارجية الأميركية بولندا بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".
زيلينسكي: اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16"
hعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال زيارة رسمية لليونان أن أثينا عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الأميركية.
وقال زيلينسكي للصحافيين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لدينا اليوم نتيجة مهمة بالنسبة الى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على (مقاتلات) اف-16. شكرا على هذا العرض".
ورحبت كييف الجمعة بقرار الولايات المتحدة السماح للدنمارك وهولندا بتزويدها هذه المقاتلات ما أن ينهي طياروها التدريب على كيفية استخدامها.
ومن المقرر أن يبدأ التدريب هذا الشهر بمشاركة 11 دولة، ويأمل المسؤولون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام المقبل.