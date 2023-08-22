تطورات النزاع في أوكرانيا لحظة بلحظة.. حمى التسليح مستمرة ومعها حرب المسيّرات فوق سماء موسكو

يبدو أن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من المقاتلات المتطورة لن يؤتي ثماره سريعا وإن كان خطوة إيجابية إذ أن تلك الطائرات الحربية لن تُستعمل قبل العام المقبل بحسب المحللين

ما من يوم يمر على الحرب الأوكرانية إلا ويحمل معه مزيدا من المؤشرات على أن هذا النزاع الذي يتجه بتؤدة لطيّ عامه الثاني باقٍ إن لم يكن على الأمد البعيد فهو مستمر على الأرجح حتى ترى معركةُ كسر العظم الجارية بين موسكو وخصومها نهاية لها على المدى المتوسط خصوص مع القرار الغربي بتوريد مقاتلات ال إف-16 إلى كييف من قبل هولندا والدنمارك اللتين اتهمتهما موسكو بالعمل على تصعيد وتيرة النزاع باتخاذهما مثل هذا القرار.

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لكن يبدو أن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من المقاتلات المتطورة لن يؤتي ثماره سريعا وإن كان خطوة إيجابية إذ أن تلك الطائرات الحربية لن تُستعمل قبل العام المقبل بحسب المحللين لأن الطيارين الأوكرانيين بحاجة للتدريب على قيادتها وهم الذين دأبوا التعامل مع المقاتلات السوفياتية الصنع.

وفيما يلي أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..