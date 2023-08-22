EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: تلبية لدعوة حفتر المقرب من فاغنر ..مسؤولون عسكريون روس يزورون ليبيا

اجتماع لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية مع رئيس الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في موسكو، روسيا
اجتماع لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية مع رئيس الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في موسكو، روسيا Copyright AP/AP
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وصل مسؤولون عسكريون روس من بينهم نائب وزير الدفاع إلى ليبيا الثلاثاء بعد تلقي دعوة من الرجل القوي الموالي لموسكو المشير خليفة حفتر.

وحفتر الذي يدعم الحكومة في شرق ليبيا، مقرّب من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة التي تحرس قواتها البنى التحتية العسكرية والنفطية في البلاد. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا".

اعلان

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظّمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت الوزارة القول: "خلال الزيارة، من المقرر مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك".

ويأتي هذا الاجتماع مع تجدد التركيز على نشاطات روسيا في إفريقيا، بعد إعلان رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نُشر الاثنين، أن مجموعته تعمل على "صون حرية إفريقيا".

وتحافظ فاغنر على وجود عسكري قوي في إفريقيا، حيث أبرمت شراكة مع دول عدة بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ليبيا ترحل أكثر من 160 مهاجراً نيجيرياً

أهالي ضحايا المقابر الجماعية غرب ليبيا يطالبون بـ"إعدام" مرتكبيها

تائهون بالصحراء ينامون بين الأفاعي ويهتفون "حياة السود مهمة".. قصص مهاجرين رُحلوا من تونس إلى ليبيا

خليفة حفتر الشرق الأوسط روسيا موسكو ليبيا سياسة