شاهد: القوات الأوكرانية تفك الحصار عن مدنيين في منطقة زابوريجيا

تحدثت أوكسانا وهي واحدة من النساء الناجيات من القصف، عن تضرر المنازل ووصفت كيف فر الناس من منازلهم في حالة من الهلع، دون أن يستطيعوا نقل أهم ما لديهم من أغراضهم.

أجلت القوات الأوكرانية مدنيين كانوا محاصرين في قرية روبوتين من منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية. وقد أنقذ الجنود المدنيين إثر توغلهم في المنطقة على متن آليات برادلي الأمريكية الصنع.

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وتتهم نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار القوات الروسية بقصف القرية باستمرار. وتحدثت أوكسانا وهي واحدة من النساء الناجيات من القصف، عن تضرر المنازل ووصفت كيف فر الناس من منازلهم في حالة من الهلع، دون أن يستطيعوا نقل أهم ما لديهم من أغراضهم.