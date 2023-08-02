حرب أوكرانيا تتسبب في انخفاض معدل المواليد في البلاد بنسبة 28 بالمئة

بقلم: يورونيوز

غالباً ما تؤدي النزاعات الأهلية إلى انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة تصل إلى الثلث لكنها تنتعش بسرعة بعد انتهاء القتال، وفق مكتب المراجع السكانية ومقره الولايات المتحدة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في انخفاض معدل المواليد في البلاد بنسبة 28 بالمئة.

ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وُلد 96.755 طفلاً مقارنة بـ 135.079 طفلاً في النصف الأول من عام 2021.

لا يوجد تفاوت كبير بين الجنسين. ففي النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد المواليد 49.626 من الذكور، بينما بلغ إجمالي البنات 47.129.

ورغم انخفاض عدد الأطفال حديثي الولادة خلال العقد الماضي في البلاد، إلا أن هذا يعد أكبر انخفاض منذ حصول أوكرانيا على استقلالها في عام 1991.

وتشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى أن عدد سكان أوكرانيا الذي تجاوز 43 مليون نسمة قبل الحرب، فر ما يقرب من ستة ملايين منهم بعد بداية الهجوم الروسي.

وتتوافق أرقام معدل المواليد، التي جمعها موقع تحليلات البيانات الأوكراني "أوبن داتابوت"، مع ملاحظات الخبراء الديموغرافيين الذين سجلوا انخفاضات مماثلة في الحروب السابقة.

وعادة ما تؤدي النزاعات الأهلية إلى انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة تصل إلى الثلث لكنها تنتعش بسرعة بعد انتهاء القتال، وفق مكتب المراجع السكانية ومقره الولايات المتحدة.

ويعتبر عام 2014 المرة الأخيرة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في معدل المواليد في أوكرانيا عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها.

ففي العام التالي، تراجع عدد الأطفال بنسبة 12 بالمئة.