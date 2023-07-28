كم قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة؟

بقلم: يورونيوز

يتساءل الكثيرون عن مقدار الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وهل هو بالفعل يساوي أو يزيد عن الدعم الأمريكي السخي لكييف؟

يزعم تيير بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي شاركت في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً بقدر مشاركة الولايات المتحدة.

يوضح بريتون الذي تحدث إلى إذاعة فرانس إنتر الفرنسية، أن إجمالي ما تم تقديمه إلى أوكرانيا بلغ 72 مليار يورو، ويؤكد "قدمت أوروبا تقريباً نفس ما قدمته الولايات المتحدة."

للتحقق من هذه الادعاءات، توجهت يورونيوز نحو معهد Kiel، وهو مؤسسة فكرية اقتصادية ألمانية. لقد تتبع خبراء المعهد منذ بداية الحرب، جميع المساهمات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفقاً لأبحاثهم، فإن بين فبراير/ شباط 2022 ومايو/ أيار 2023، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 71 مليار يورو من إجمالي المساعدات لأوكرانيا.

التزمت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 68 مليار يورو - تقريباً نفس المبلغ الذي التزمت به واشنطن.

المساعدات الأوربية الإنسانية أكثر!

فيما يتعلق بالجانب الإنساني، يقدم الاتحاد الأوروبي ضعف ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات، (7.6 مليار يورو مقارنة بـ3.6 مليار يورو قدمتها الولايات المتحدة.).

لكن، من ناحية أخرى، كانت المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة أكبر بكثير، إذ قدمت واشنطن 43 مليار يورو، بينما تعهد التكتل الأوروبي بـ 28 مليار يورو فقط.

قدم الاتحاد الأوربي 33 مليار يورو، كمساعدات مالية على شكل قروض وإعانات. فيما قدمت واشنطن بهذا الصدد حوالى 24 مليار يورو.

دول البلطيق

تقدم بعض الحكومات الأوروبية مساهمات مالية أكبر لأوكرانيا مقارنة بحجم اقتصاداتها، كما تفعل إستونيا التي تساهم بمقدار 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة كييف.

بينما تقدم لاتيفيا 1.3 بالمئة من ناتجها المحلي وليتوانيا 1.2.

البيانات التي يقدمها معهد Kiel تحسب من نهاية مايو/ أيار 2023، الإحصاءات الجديدة سيتم نشرها في سبتمبر/ أيلول 2023.

قدمت الولايات المتحدة بعد إحصاءات المعهد الأخيرة، حوالى 449 مليون دولار.

كما أكدت الولايات المتحدة أنها ستقدم قنابل عنقودية، الأمر الذي يثير الجدل على اعتبار أن هذه الأسلحة محظورة من معظم الدول.