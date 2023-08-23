بعد إنذارات "كاذبة" بوجود قنابل في 18 موقعاً مختلفاً.. شرطة سنغافورة تفتح تحقيقاً

أعلنت شرطة سنغافورة الأربعاء أنّها فتحت تحقيقاً بعد ورود إنذارات بوجود قنابل في 18 موقعاً مختلفاً في المدينة-الدولة بما فيها مبان حكومية وسفارات.

وقالت الشرطة في بيان إنّه في الساعة 09,10 تمّ إخطار السلطات بشأن تهديدات لـ"18 موقعاً في سنغافورة، بما في ذلك مبان حكومية وسفارات ومواقع مهمّة أخرى".

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لم يتمّ العثور على "أيّ شيء يهدّد الأمن"

وأضاف البيان أنّه في ختام عمليات بحث في المواقع المحدّدة لم يتمّ العثور على "أيّ شيء يهدّد الأمن".

ولم يوضح البيان ما إذا كانت هذه الإنذارات استدعت إخلاء المباني المعنية أم لا.

من جهتها، قالت وزارة البيئة إنّها تلقّت أحد هذه الإنذارات.

وأضافت على فيسبوك "لم يتمّ العثور على شيء".

وفي بيانها، أكّدت الشرطة أنّها "تأخذ كلّ التهديدات الأمنية على محمل الجدّ ولن تتردّد في ملاحقة أيّ شخص ينشر معلومات كاذبة عن تهديدات بوجود قنابل".