شاهد: إيران تعرض طائراتها المسيّرة وصواريخها خلال احتفال في طهران

أقامت إيران معرضًا عسكريًا في العاصمة طهران، ضمّ طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعة العسكرية الإيرانية.

ومن بين الأسلحة المعروضة طائرة من دون طيار تم الكشف عنها حديثًا واسمها مهاجر 10.

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وتزعم إيران أن الطائرة قادرة على البقاء في الجو لمدة 24 ساعة ولديها مدى يصل إلى آلاف الكيلومترات، ما يمكّنها التحليق فوق إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإيراني الجنرال محمد رضا قرائي أشتياني إن بلاده مستعدة للتعاون مع "الدول المستقلة" عندما تنتهي العقوبات المفروضة على صادرات الصواريخ الإيرانية في وقت لاحق من هذا العام.

وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الصادر في عام 2015، كان حظر الأسلحة التقليدية مفروضًا على إيران حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لكن القيود على الصواريخ والتكنولوجيات ذات الصلة تستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023.