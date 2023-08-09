شاهد | مروحيات "التمساح" الروسية تطلق النيران خلال أداء مهامها في أوكرانيا

لعبت مروحية كاموف-52 ذات المراوح المزدوجة دوراً كبيراً في صدّ الهجوم الأوكراني المضاد منذ أوائل الصيف، إذ أنها مجهزة بتكنولوجيا خاصة تتيح لها تنفيذ العمليات القتالية ليلاً، كما أنها قادرة على إطلاق النار من مدى بعيد.

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء لقطات فيديو تظهر مروحية عسكرية من طراز كا-52 وهي تستهدف "مركبة مشاة قتالية معادية في منطقة كراسني ليمان في أوكرانيا".

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ولا تستخدم موسكو مفردة الحرب عند حديثها عن النزاع المسلّح في أوكرانيا، إنما تقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة".

ولعبت مروحية كاموف-52 ذات المراوح المزدوجة دوراً كبيراً في صدّ الهجوم الأوكراني المضاد منذ أوائل الصيف، إذ يقول خبراء إنها مجهزة بتكنولوجيا خاصة تتيح لها تنفيذ العمليات القتالية ليلاً.

والمروحية قادرة على إطلاق النار والصواريخ عن بعد عدّة كيلومترات، وذلك بحسب الصواريخ المجهزة بها.