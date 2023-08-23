"جئت لأفوز بالذهب".. المغربي سفيان البقالي يحرز الذهبية الثانية تواليًا في بودابست

ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تقام حاليًا في المجر، فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 آلاف متر موانع.

فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية الثانية تواليًا في سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى، محرزا اللقب في العاصمة المجرية بودابست الثلاثاء. وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية، والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).

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هذا اللقب العالمي الثاني تواليًا للبقالي، بعد بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة يوجين الأميريكية العام الماضي. وكان العداء المغربي ابن الـ27 عاما، والمولود في مدينة فاس، قد حصد الذهبية أيضًا في أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

وقال البقالي لوكالة فرانس برس بعد فوزه: "أنا سعيد جدًا لفوزي بالذهبية الثانية تواليًا، أتيت إلى هنا لأفوز بالذهب ولا شيء غيره".

وأضاف البقالي القول: "كانت لدي منافسة صعبة من حامل الرقم القياسي العالمي (غيرما)، لكنني تمكنت من فرض سيطرتي في اللفة الأخيرة. لم يكن الأمر سهلًا لكنني تمكنت من الفوز".