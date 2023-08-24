"فيفا" يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو (بيان)

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس الخميس بعدما قام الاخير بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فيفا في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".

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وكشف فيفا ان الحادث "قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

كما قدّمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الخميس دعمها لهيرموسو التي كانت اهدرت ركلة جزاء في فوز منتخب "لا روخا" على انكلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، ليحرز اللقب العالمي للمرة الاولى في تاريخه.

وقالت المنظمة في بيان لها "تريد منظمة العفو الدولية إظهار دعمها لمطالب اللاعبة، والتي طلبت من الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتخاذ إجراءات نموذجية بشأن القبلة غير الرضائية".

وتابع "(نحن) نؤكد أن هذا السلوك هو شكل من أشكال العنف الجنسي مثل أي شكل آخر، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو اصدرت بيانًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.

وجاء في البيان "نحن نعمل على ضمان ألاّ تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها من دون عقاب، وأن تتم معاقبته، وأن تعتمد الإجراءات المثالية لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد أنها غير مقبولة".

كما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى اقالة روبياليس (46 عاماً) من منصبه.

ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإنّ ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، الا انّ نقطة التحوّل قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسباني لكرة القدم الذي دُعي اليها الجمعة للبحث في هذه القضية.

"ليس سلوك رئيس"

من جهة أخرى، انضم الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إلى قائمة منتقدي روبياليس.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "إنه موضوع حساس للغاية، مثل معظم الناس، السلوك لم يعجبني بكل وضوح".

وأضاف "لم يكن هذا سلوك رئيس للاتحاد".

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ويلعب ريال مدريد مع سلتا فيغو في الدوري الإسباني الجمعة، وتحدث مدرب الأخير رافا بينيتيس أيضاً عن روبياليس وقال "نجاح المنتخب الوطني هو الخبر ولسوء الحظ تم وضعه في الخلفية".

وتابع "نتفق جميعًا على أننا رأينا سلوكًا غير صحيح والسلطات المختصة موجودة لاتخاذ القرارات".