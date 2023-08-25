شاهد: مقاطعة أمريكية تنشر فيديو لتوقيف شاب من أصول إفريقية قُتل على يد شرطي

بقلم: يورونيوز

نشر مكتب المدعي العام بمقاطعة شيلبي الأمريكية فيديو يوثق عملية توقيف شاب من أصول أمريكية قُتل لاحقاً يوم 24 يونيو - حزيران بعد ما أطلق عليه نائب العمدة الذي حاول توقيفه النار.

وتم التقاط بواسطة ثلاث كاميرات منها الكاميرا المثبتة بصدر النائب الأمريكي وأخرى مثبتة بلوح سيارة الشرطة وثالثة بمنزل احد السكان المجاورين للواقعة.

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ويظهر نائب العمدة بالفيديو وهو يقوم بتوقيف الشاب جارفيون هودسبث (21 عاماً) والذي ترجل من سيارة موستانغ بيضاء كان يقودها.

وتظهر في الفيديو محاولة هروب الشاب وركوبه السيارة وانطلاقه بها على الرغم من تشبث النائب بها وجرّه لمسافة 30 قدماً قبل أن يقوم هودسبث بركل النائب بعيداً عن السيارة.

ولا يظهر في الفيديو كيف أطلق نائب العمدة النار على الشاب وهي الملابسات التي لا تزال غير واضحة حتى الآن.