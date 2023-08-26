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الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه في روسيا

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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لم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.

قدّم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش طعنا في قرار قضائي روسي بتمديد توقيفه قبل المحاكمة ثلاثة أشهر، وفق وثائق نشرتها محكمة في موسكو السبت.

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وبحسب الموقع الالكتروني لمحكمة مدينة موسكو، استأنف فريق الدفاع عن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الموقوف منذ أواخر آذار/مارس، قرار القاضي الصادر الخميس بتمديد احتجازه حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

مدّدت محكمة ليفورتوفسكي في العاصمة الروسية الخميس الحبس الموقت للصحافي الأمركي، خلال جلسة مغلقة. وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقاً في إيكاترينبورغ بمنطقة الأورال في 29 آذار/مارس الماضي.

وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو في موسكو الذي يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي لإبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة.

والصحافي البالغ 31 عاماً والذي عمل في السابق لحساب وكالة فرانس برس في موسكو، متّهم بالتجسّس ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما لكنّه ينفي هذه التهم وكذلك تفعل واشنطن وصحيفته والمقربون منه.

ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.

ويندرج توقيفه في إطار توترات دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا جراء النزاع في أوكرانيا، إذ تدعم واشنطن كييف عسكرياً ومالياً في مواجهة موسكو.

وفي السنوات الأخيرة، أوقف مواطنون أمريكيون عديدون وحكم عليهم بعقوبات طويلة في روسيا فيما اتهمت واشنطن موسكو بالسعي إلى مبادلتهم بروس مسجونين في الولايات المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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