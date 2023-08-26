تزداد هجمات المسيرات الأوكرانية بشكل شبه يومي على العاصمة الروسية ومنطقة شبه جزيرة القرم آخرها إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية أمس الجمعة
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة.
وفي وقت سابق أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.
وكتب سوبيانين على تلغرام "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".
وأضاف انه وفقا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".
آخر تطورات الحرب الرويسية الأوكرانية
روسيا تسقط مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وموسكو
أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.
وكتب سوبيانين على تلغرام "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".
وأضاف انه وفقا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".
ونادرا ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.
ومؤخرا استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.
من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب "تصل إلى روسيا".
الأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة بدون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، ما أدى إلى تدمير نافذة دون التسبب في وقوع إصابات، وفقا للسلطات.
رئيس بيلاروس: نصحت بريغوجين بالحذر لكنه رد "لا يهمني.. سأموت"
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إنه حذر قائدي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين من التهديدات المحتملة لحياتهما.
وقال لوكاشينكو الذي ساعد في التوسط في الصفقة بعد وقت قصير من التمرد إنه أقنع بوتين بعدم "القضاء" على بريغوجين الذي كان ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء شمال موسكو.
القائمة الكاملة.. أعداء للكرملين أمر بوتين بمهاجمتهم وقتلهم
#شاهد قائمة بمعارضي #بوتين الذين قتلوا أما بالسم أو غاز الأعصاب بعضهم نجوا بأعجوبة#روسياpic.twitter.com/e4nt5rS0TO— euronews عــربي (@euronewsar) August 25, 2023
وزير الخارجية التركي: "لا بديل" من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
اعلن وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده لا ترى "بديلا" من اتفاق تصدير الحبوب الذي سبق أن وقعته أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة ووساطة أنقرة، ما يعني رفضا لأي خيارات بديلة تنظر فيها الولايات المتحدة.
وصرح الوزير هاكان فيدان للصحافيين خلال زيارة لكييف "نعلم أنه يتم النظر في طرق بديلة (لنقل شحنات الحبوب)، لكننا لا نرى بديلا من المبادرة الأولى لأن (هذه الطرق) تنطوي على مخاطر".
وزير أوكراني: فاغنر "لم تعد قوة قتالية مهمة"
قال وزير الدفاع الأوكراني إن مجموعة فاغنر الروسية المسلحة استنفدت قوتها، عقب الإعلان عن مقتل قائدها يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.
وصرح أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة فيلت أم تسونتاغ الألمانية "لم يعد هناك بالفعل مجموعة فاغنر كما كانت عليه قبل عام كقوة قتالية مهمة".
أضاف "لقد انكسرت".
ويعتقد الوزير أيضا أن مقتل بريغوجين أضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح ريزنيكوف في مقتطفات من مقابلة تنشرها الصحيفة الأحد: "لإن ذلك أظهر للعالم أنه إذا أبرم بوتين صفقة مع أحدهم ثم انتهك الصفقة، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن الوثوق به".
محققون: العثور على جثث القتلى العشرة جراء تحطم طائرة بريغوجين وعلى الصندوقين الأسودين
اعلن المحققون الروس مساء الجمعة العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".
منذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية الأربعاء وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في حزيران/يونيو، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.
ونفى الكرملين الجمعة ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض".
ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة أو إصابتها بصاروخ أرض-جو أو ارتكاب ربانها خطأ.
وأكد بوتين الخميس أن التحقيق في الحادث "سيستغرق بعض الوقت"، لكن "سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".
جيران أوكرانيا يريدون تمديد حظر استيراد الحبوب حتى نهاية السنة
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا على طلب تمديد حظر استيراد الحبوب من كييف حتى نهاية السنة الجارية، وفق ما أعلن وزير الزراعة البولندي الجمعة.
وجاء ذلك في ختام اجتماع عبر الفيديو عقده وزراء الزراعة في كل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، إضافة الى بلغاريا غير الحدودية مع أوكرانيا.
وقال الوزير البولندي روبرت تيلوس "نحن نؤيد تمديد حظر الاستيراد الى بلادنا حتى نهاية العام".
ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو على تقييد واردات الحبوب الأوكرانية عبر حظرها في خمس من دوله الأعضاء بهدف حماية إنتاجها الذاتي، بعد شكوى مزارعيها من أن الاستيراد من كييف يتسبب بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.
وكان من المقرر أن تنتهي مهلة التقييد في 15 أيلول/سبتمبر.
وحذرت بولندا من أنه في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد هذه الفترة، ستعمد الى الإبقاء على تقييد وارداتها الخاصة بشكل أحادي.
الكرملين ينفي أي ضلوع له في تحطم طائرة بريغوجين
نفى الكرملين الجمعة ضلوعه في حادث تحطم طائرة قالت موسكو إنه أودى بزعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، وذلك تعليقا على تكهنات باغتياله ردا على تمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية قبل شهرين.
منذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية الأربعاء وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في حزيران/يونيو، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.
وبعد أقل من 48 ساعة على خروج بريغوجين من المعادلة، أصدر بوتين مرسوما يلزم عناصر المجموعات غير النظامية مثل فاغنر أداء قسم اليمين، في ما يبدو أنه مسعى لتأطير نشاطهم.
وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الجمعة "هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين... كل هذا كذب محض".
وأضاف "نعلم جيدا في أي اتجاه يتم التكهن في الغرب"، مشددا على أن التحقيق مستمر في الحادثة.
وسبق أن تعرّض عدد من معارضي الكرملين أو المنشقين عن النظام في موسكو، لعمليات اغتيال أو محاولات قتل حتى داخل روسيا وخارجها. ونفى الكرملين على الدوام أي دور له فيها.