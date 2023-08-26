09:39

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وموسكو

أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.

وكتب سوبيانين على تلغرام "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".

وأضاف انه وفقا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".

ونادرا ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

ومؤخرا استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.

من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب "تصل إلى روسيا".

الأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة بدون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، ما أدى إلى تدمير نافذة دون التسبب في وقوع إصابات، وفقا للسلطات.

