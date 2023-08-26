شاهد: آلاف الأفغان يتوافدون على مكتب لإصدار جوازات سفر

بقلم: يورونيوز

توافد الآلاف من المواطنين الأفغان على مكتب إصدار جوازات السفر في مدينة هرات بغرب البلاد أملاً في المغادرة بعد سنتين من استيلاء حركة طالبان على الحكم.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت يوم 23 أغسطس – آب عن رفع عدد جوازات السفر المُصدرة مما بين 150-200 إلى أكثر من ألف جواز يومياً وهو ما شجع الحشود على التوجه لاستصدارها.

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وأدى الازدحام الشديد أمام المكتب إلى لجوء أمن طالبان لتفريق الحشود بإطلاق النار من الجو.

وكانت طالبان قد وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان مرة أخرى في صيف عام 2021 وذلك في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية.

وتواجه الحركة انتقادات دولية كبيرة بشأن سجلها الحقوقي وذلك بعد منعها النساء من العمل أو الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى غير ذلك من القرارات التي تحد من حرية المرأة مثل إغلاق صالونات التجميل بالبلاد.