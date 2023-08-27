احتجاز حاخام يهودي تبنى هوية مزيفة على "تندر" لإقامة علاقات جنسية مع عدد من النساء في إسرائيل

بقلم: يورونيوز

الشرطة الإسرائيلية قبضت قبل عدة أيام على حاخام يهودي بتهمة إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات وتنكر بهوية مزيفة بأحد تطبيقات التعارف الشهيرة على الإنترنت.

وطبقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الحاخام يوسف باريزر هو أمريكي مقيم في إسرائيل وعمل كمدرس لتلاميذ الصف الأول بمدرسة "يشيفات أور يروشلايم" غرب القدس.

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وقامت المدرسة بفصل باريزر من عمله فور تداول الأنباء عن انتحاله شخصية أخرى.

وأفادت جيروزاليم بوست بأن باريزر (34 عاماً) متزوج وأب لطلفين وانتحل شخصية باسم "جيك سيغال" بحساب على تطبيق للمواعدة، حيث قدم نفسه على أنه علماني أعزب يسعى لإقامة علاقات عاطفية جادة.

Pretending as 'Jake Segal,' an American-Israeli rabbi pursued multiple romantic relationships, concealing his true identity. He is now arrested and facing detention extension.



A fascinating story by@StarrJpost@Jerusalem_Posthttps://t.co/7KDP2ystGV — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) August 27, 2023

وقالت الصحيفة إن الحاخام تمكن من التعرف على ما لا يقل عن تسع سيدات خلال فترة عشرة أشهر، وقام بلقاء عائلات بعضهن وأقنعهن بأنه جاد في إقامة علاقات قد تؤدي إلى زواج لاحقاً.

وأقام باريزر علاقات جنسية مع عدد من هؤلاء النساء باستخدام نفس الكذبة، حيث قال لضحاياه إنه يعمل مع كلاب إرشاد المكفوفين.

وامتدت أطول علاقة لباريزر بصحبة ضحاياه لعدة سنوات، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وكُشفت خدعة الحاخام بعدما أبلغت بعض النساء الشرطة الإسرائيلية عن فعلته.

ونشرت بعض ضحايا الحاخام رسالة تحذيرية على مواقع التواصل الاجتماعي قلن فيها إن باريزر قدم نفسه على أنه مهاجر جديد من بروكلين وليس له عائلة في إسرائيل وعلى أنه علماني إلى متدين معتدل.

ويحظر القانون الإسرائيلي إقامة علاقات جنسية بالتراضي في حال خداع أحد طرفي العلاقة.

وينتظر باريزر جلسة استماع غداً الاثنين لتحديد استمرار حبسه أم لا.