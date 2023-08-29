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بسبب خلل في أنظمتها.. تويوتا تعلق إنتاجها في اليابان

تويوتا توقف الإنتاج في اليابان بسبب عطل فني.
تويوتا توقف الإنتاج في اليابان بسبب عطل فني. Copyright Eugene Hoshiko/AP.
بقلم:  يورونيوز
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قالت شركة تويوتا الثلاثاء إنها تعرضت لخلل تقني أجبرها على تعليق عمليات الإنتاج في كل مصانعها الـ 14 في اليابان.

ولم تقدم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مزيداً من التفاصيل حول هذا العطل الذي بدأ صباح الثلاثاء، لكنها أوضحت أنه ليس ناجماعلى ما يبدو عن هجوم إلكتروني.

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لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وأضافت الشركة أن الخلل تسبب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدى إلى تعليق العمل في عشرات المصانع أو 25 خط إنتاج صباح الثلاثاء.

وقررت الشركة في وقت لاحق وقف نشاطات مناوبة بعد الظهر في المصنعين الآخرين اللذين كانا قيد التشغيل وتعليق العمليات في كل مصانع تويوتا المحلية، أو 28 خط إنتاج.

AFP
تويوتا توقف الإنتاج بجميع مصانع التجميع في اليابان لعطل في النظام.AFP

وقالت الشركة في بيان أرسل لوكالة فرانس برس "لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني" مضيفة "سنواصل التحقيق في سبب (الخلل التقني) واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت أن الحادث أثّر على مصانع تويوتا في اليابان فقط.

ولم يتّضح على الفور متى ستُستأنف عمليات الإنتاج.

وإثر ذلك، انخفض سعر سهم تويوتا لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددا.

العام الماضي، اضطرت تويوتا لتعليق العمل في كل مصانعها المحلية بعدما تعرضت إحدى الشركات التابعة لها لهجوم إلكتروني.

وتعد الشركة واحدة من كبرى الشركات في اليابان، ولنشاطاتها الإنتاجية تأثير كبير على اقتصاد البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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