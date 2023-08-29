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من بايرن إلى إنتر ميلان... صفقة انتقال الدولي الفرنسي بافار اكتملت

لاعب بايرن ميونيخ الفرنسي الدولي بنجامان بافارد
لاعب بايرن ميونيخ الفرنسي الدولي بنجامان بافارد Copyright Andreas Schaad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قضى بافار سبع سنوات في ألمانيا لعب فيها مع فريقين، والآن يود ابن السبعة وعشرين عاما أن يكتشف بطولة أخرى. ففي أي موقع سيلعب مع الإيطاليين؟

ذكرت وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء أن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم وافق على انتقال مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار إلى صفوف إنتر ميلان.

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وأوضحت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" أن إنتر ميلان سيدفع 30 مليون يورو لإتمام صفقة المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، وهو مبلغ قد يصل إلى 32 مليون يورو مع المكافآت. وأضافت الصحيفة والقناة أن بافار الذي وصل مساء اليوم إلى ميلانو، سيجتاز الفحص الطبي التقليدي الأربعاء، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وذكرت الصحافة الإيطالية أن النادي اللومباردي منح مهلة أخيرة لبايرن ميونيخ انتهت ظهر الثلاثاء لقبول عرضه أو رفضه.

وأعرب بافار الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في حزيران/يونيو 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتغارت من 2016 الى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني (2020 و2021 و2022 و2023) وكأس ألمانيا (2020) والكأس السوبر المحلية (2020 و2022) ودوري أبطال أوروبا (2020) والكأس السوبر الأوروبية (2020) ومونديال الأندية (2020).

وسيكون بافار أيضًا قادرًا على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقًا لرغبته في تطوير مسيرته. وبدأ إنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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