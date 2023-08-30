نقل والدة روبياليس إلى المستشفى بعد اضرابها عن الطعام

بقلم: يورونيوز

نُقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الموقوف على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها من دون موافقتها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، إلى المستشفى الأربعاء في اليوم الثالث من إضرابها عن الطعام دعماً لنجلها.

وتم إجلاء أنخيليس بيخار التي قررت الإثنين الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية رفضاً للإساءات التي تعرض لها نجلها، بعد ظهر الأربعاء من قبل خدمات الطوارئ التي نقلتها إلى المستشفى، حسب ما أفاد كاهن الرعية أنطونيو رودريغيس للصحافيين.

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وأوضح القس قائلاً "يجب أن أخبركم أنها أصيبت بنوبة مرضية، واضطررنا إلى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى. ولم تعد هنا"، مضيفا أن بيخار كانت "متعبة وتعاني من مشكلات (صحية) كثيرة، وليس فقر الدم فقط".

ووعدت والدة روبياليس بالبقاء داخل الكنيسة حتى تقول جيني هيرموسو، اللاعبة التي قبلها ابنها على فمها بشكل مفاجئ، "الحقيقة" بشأن ما حدث، وفقًا لابنة أختها فانيسا رويس بيخار، ابنة عم روبياليس.

Spanish FA Chief’s Mother Angeles Bejar Hospitalized During ‘Kissgate’ Hunger Strikehttps://t.co/f2L7lVUOQBpic.twitter.com/ykeOdPyIC9 — Very Crazy People 9JA (@VCP9JA) August 30, 2023

قالت الاثنين "هذا التحرش ليس عادلا. والدته المتدينة جدا وجدت ملجأ عند الله. لقد بدأت إضرابا عن الطعام ولا تريد مغادرة الكنيسة" في مدينة موتريل حيث ترعرع روبياليس.

ولم تؤكد إدارة المستشفى بعد اتصال من وكالة فرانس برس، دخول والدة روبياليس.