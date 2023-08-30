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فيديو: كاردينال يبلغ من العمر 93 سنة ومتهم بالاعتداء الجنسي "غير مؤهل" للمحاكمة

الكاردينال مكاريك
الكاردينال مكاريك Copyright Michael Dwyer/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قرر قاضٍ أمريكي اليوم الأربعاء بأن كاردينالا كاثوليكيا غير مؤهل صحياً للمحاكمة كان متهماً بالاعتداء الجنسي على صبي

ويبلغ الكاردينال ثيودور مكاريك من العمر 93 عاماً وتم اتهامه رسميا بالاعتداء الجنسي على فتى مراهق في واقعة تعود لعقود مضت.

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وخلال جلسة استماع يوم الأربعاء، شهد طبيب نفسي عينته النيابة أن مكاريك ليس مؤهلاً ذهنياً بما يكفي للمشاركة مع محاميه في الدفاع عن نفسه.

David L Ryan/The Boston Globe
مكورميك خلال جلسة استماع سابقةDavid L Ryan/The Boston Globe

وشارك مكاريك بالجلسة عبر الفيديو من منزله.

وواجه الأسقف الأمريكي، الذي كان صاحب نفوذ بالكنيسة ذات يوم، اتهامات بإساءة معاملة الصبي المراهق في حفل زفاف في كلية ويلسلي في عام 1974.

أصر ماكاريك على براءته ودفع بها منذ توجيه الاتهام له في سبتمبر - أيلول عام 2021.

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