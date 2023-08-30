فيديو: كاردينال يبلغ من العمر 93 سنة ومتهم بالاعتداء الجنسي "غير مؤهل" للمحاكمة

بقلم: يورونيوز

قرر قاضٍ أمريكي اليوم الأربعاء بأن كاردينالا كاثوليكيا غير مؤهل صحياً للمحاكمة كان متهماً بالاعتداء الجنسي على صبي

ويبلغ الكاردينال ثيودور مكاريك من العمر 93 عاماً وتم اتهامه رسميا بالاعتداء الجنسي على فتى مراهق في واقعة تعود لعقود مضت.

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وخلال جلسة استماع يوم الأربعاء، شهد طبيب نفسي عينته النيابة أن مكاريك ليس مؤهلاً ذهنياً بما يكفي للمشاركة مع محاميه في الدفاع عن نفسه.

مكورميك خلال جلسة استماع سابقة David L Ryan/The Boston Globe

وشارك مكاريك بالجلسة عبر الفيديو من منزله.

وواجه الأسقف الأمريكي، الذي كان صاحب نفوذ بالكنيسة ذات يوم، اتهامات بإساءة معاملة الصبي المراهق في حفل زفاف في كلية ويلسلي في عام 1974.

أصر ماكاريك على براءته ودفع بها منذ توجيه الاتهام له في سبتمبر - أيلول عام 2021.