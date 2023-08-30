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إدخال 11 شخصا المستشفى إثر اضطرابات جوية واجهت رحلة بين ميلانو وأتلانتا

مسافر ينتظر الصعود على متن رحلة في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي. 2022/11/22
مسافر ينتظر الصعود على متن رحلة في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي. 2022/11/22 Copyright Brynn Anderson/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أدخل 11 شخصا من ركاب وأفراد طاقم إلى المستشفى الثلاثاء، إثر اضطرابات جوية قوية خلال رحلة لشركة "دلتا" للطيران، بين ميلانو وأتلانتا على ما ذكرت الشرطة الأمريكية.

أوضح ناطق باسم شركة دلتا أن أفراد فريق "دلتا كير" يعملون على التواصل مع الركاب، على رحلة دلتا 175 التي واجهت اضطرابات جوية قبل أن تهبط بسلام في اتلانتا الثلاثاء، وقال: "أولويتنا هي الاهتمام بالركاب وأفراد الطاقم الذين أصيبوا بجروح".

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ولم يتضح العدد الإجمالي للركاب البالغ عددهم 151 وأفراد الطاقم ال14 الذين أصيبوا بجروح، إلى جانب ال11 شخصا الذين استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى، ولم تعرف كذلك خطورة الإصابات.

ويتوقع أن يضرب الإعصار إداليا القوي الذي يترافق مع رياح عاتية، ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة الأربعاء فيما تهب عاصفة فرانكلين أيضا فوق المحيط الأطلسي.

إلا أن شركة دلتا وهيئة الطيران المدني الأميركية، احجمتا عن القول إن الاضطرابات ناجمة عن العاصفتين. وقال ناطق باسم الإدارة الفدرالية للطيران لوكالة فرانس برس، إن تحقيقا سيفتح في الحادث الذي وقع على بعد 64 كيلومترا من مطار أتلانتا.

ويفيد علماء أن هذا النوع من المطبات الجوية التي يصعب توقعها، وتسجل حتى عندما يبدو أن الطقس جيد، وعلى علو يفوق 15 ألف قدم، ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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