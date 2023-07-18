السفر بواسطة القطار: أرخص من الطيران وصديق للبيئة.. الدول الأوروبية تتسابق لتطوير السكك الحديدية

بقلم: يورونيوز

يعد تغيير وسيلة سفرك أحد أفضل الطرق لتقليل انبعاثات الكربون. حيث تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السفر عبر الطائرة مثلا من لندن إلى باريس بـ 14 مرة من السفر عبر القطار. تستثمر جميع بلدان الاتحاد الأوروبي في قطاع السكك الحديدية لتوفر مسارات أفضل وأسرع من أي وقت مضى.

مع اكتساب السفر عبر رحلات غير جوية زخمًا شديدا، تشهد رحلات القطارات الأوروبية نهضة في الآونة الأخيرة.

يعد تغيير وسيلة سفرك أحد أفضل الطرق لتقليل انبعاثات الكربون. حيث تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السفر عبر الطائرة مثلا من لندن إلى باريس بـ 14 مرة من السفر عبر القطار.

لحسن الحظ، تستثمر جميع بلدان الاتحاد الأوروبي في قطاع السكك الحديدية لتوفر مسارات أفضل وأسرع من أي وقت مضى.

من القطارات الليلية منخفضة التكلفة إلى الرحلات الداخلية المتنوعة، إليك أحدث خطوط السكك الحديدية الأوروبية.

النمسا

تعتبر شركة السكك الحديدية النمساوية "أو بي بي ÖBB" رائدة في خدمات الرحلات الليلية في أوروبا باستخدام قطار "نايت جيت Nightjet" منذ عام 2016. وفي أواخر عام 2021، أطلقت مسارا جديدًا بين فيينا وباريس عبر سالزبورغ وميونيخ.

تستغرق الرحلة 14 ساعة ضمن برنامج ثلاث مرات في الأسبوع في كلا الاتجاهين، بأسعار تتراوح من حوالي 30 يورو للمقعد إلى 120 يورو، كما توفر خدمة إلى المقصورة الخاصة.

في صيف عام 2023، ستطلق خدمة "نايت جيت" قطارات من الجيل الجديد تنافس رحلات الدرجة الأولى براحة تامة. مع توفير نقاط شحن لاسلكية وشبكة واي فاي مجانية وأماكن تخزين معدات الدراجات والرياضات الثلجية ومقصورات خاصة مزودة بحمامات ومراحيض خاصة.

وفرت كذلك خدمة "نايت جيت" ضمن برنامج جديد، رحلات من فيينا إلى ميونيخ عبر ميلان وجنوة ولا سبيتسيا في إيطاليا، وهناك بالإمكان ركوب القطارات المؤدية إلى نيس وموناكو.

بلجيكا

أطلقت شركة "سليبر الأوروبي European Sleeper"، التعاونية الاجتماعية البلجيكية الهولندية، رحلتها الأولى من بروكسل إلى برلين عبر أمستردام في 25 مايو/ أيار.

يمكن للمسافرين على متن شركة الأسفار الليلية الانتقال إلى باريس ولندن وبراغ ووارسو. واعتبارًا من عام 2024، يمكن السفر كذلك نحو دريسدن وبراغ.

جمهورية التشيك

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أطلقت شركة السكك الحديدية الوطنية في جمهورية التشيك خدمة سفر ليلية جديدة تربط براغ بزيورخ، مع توقف في مدينتي فرانكفورت وبازل.

تستغرق الرحلة الليلية، التي تم إيقافها عام 2017، أقل بقليل من 14 ساعة. وتقدم للمسافرون خيارات أسعار مختلفة، من عربات ذات ستة أسرّة إلى مقصورات نوم فاخرة مع مراحيض داخلية وحمامات، على أن تكون أسعار التذاكر بدءً من 49.90 يورو.

فرنسا

أعلنت فرنسا وألمانيا عن إطلاق قطار فائق السرعة جديد بين باريس وبرلين. ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام 2024.

حاليًا، تتطلب الرحلة بين العاصمتين تغيير المسافرين في محطة منفصلة مثل كولونيا أو فرانكفورت. سيسمح الرابط الجديد عالي السرعة للركاب بالقيام بالرحلة في حوالي سبع ساعات.

من المقرر أن تربط شركة (Midnight Trainins) الفرنسية الناشئة بين فرنسا وإيطاليا بخدمة قطار ليلي جديدة من باريس إلى البندقية عبر ميلانو اعتبارًا من عام 2025، بدعم من المفوضية الأوروبية. هذا سيجعل الأمر أسرع وأسهل للمسافرين في المملكة المتحدة لركوب القطار إلى إيطاليا.

أما فيما يتعلق بالرحلات الداخلية الفرنسية فمن المقرر أن يعود قطار باريس-أوريلاك الليلي، الذي توقف عن الخدمة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية أن قطارات لو بيرنيين و لوكسيتان الليلية ستربط العاصمة الفرنسية بالمدن الوسطة والجنوبية اعتبارًا من 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

هذا جزء من مبادرة أوسع لإعادة إطلاق القطارات الليلية في البلاد، والتي تضمنت حتى الآن خدمات (باريس- نيس) و (باريس- لورد).

ألمانيا

قامت شركة السكك الحديدية السويدية Snälltåget بإعادة توجيه مسار برلين إلى خدمة قطار مالمو عبر هامبورغ والدنمارك، مع تمديد الرحلة إلى ستوكهولم. تستغرق الرحلة الكاملة أقل من 17 ساعة مع أسعار تبدأ من حوالي 50 يورو.

إيطاليا

في أواخر عام 2021، أطلقت شركة "Frecciarossa "قطارًا جديدًا فاخرًا فائق السرعة بين ميلانو وباريس.

وتعتبر هذه الرحة أسرع وأكثر فخامة من الخدمات السابقة وتستغرق أقل من سبع ساعات.

في أواخر عام 2021 كذلك، أطلقت شركة السكك الحديدية الإيطالية فائقة السرعة "NTV Italo" خدمة تربط جنوة، المدينة الساحلية في شمال غرب إيطاليا بجنوب البلاد.

تستغرق الرحلة من جنوة إلى نابولي مثلا أقل من سبع ساعات، بكلفة حوالي 80 يورو.

البرتغال

وافقت البرتغال على خطة جدية لخط سكة حديد فائق السرعة بين لشبونة وبورتو وفيغو. سيكون جزءًا من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الأوسع نطاقًا التي توحد البلاد وتربطها بإسبانيا.

يستغرق السفر حاليًا بالقطار ما يقرب من ثلاث ساعات بين بورتو ولشبونة. بينما سيقلص خط السكة الحديدية الجديد وقت الرحلة إلى ساعة و 15 دقيقة فقط. ليربط الخط الجديد المدن البرتغالية بـفيغو في إسبانيا.

هولندا

يستعد عشاق رياضة التزلج عبر الجليد للسفر عبر قطار ليلي جديد يربط أمستردام ببعض أكبر منتجعات التزلج على الجليد في النمسا.

ينطلق "Ski Express" من أمستردام كل ليلة جمعة بين 23 ديسمبر و 31 مارس. بعد الانطلاق من العاصمة الهولندية في الساعة 5:30 مساءً، يتوقف القطار في أوتريخت، ثم تستمر الرحلة مباشرة إلى النمسا.

أما شركة "سليبر الأوروبي" المشغلة للقطارات الهولندية البلجيكية، ستنطلق خدمة قطار ليلي جديدة من أمستردام إلى برشلونة في ربيع عام 2025. سيؤدي ذلك إلى تحسين خطوط مواصلات السكك الحديدية بين الشمال والجنوب الأوروبي بشكل كبير.

أما شركة "Qbuzz" من المقرر أن تستفيد من مشروع مقدم إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم طلب للحصول على ثلاثة خطوط جديدة للقطارات: أمستردام إلى أيندهوفن وأمستردام إلى برلين وأمستردام إلى باريس.

إذا تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق، فقد يتم تشغيلها اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2027.

إسبانيا

من مدريد إلى أليكانتي وفالنسيا مع Ouigo و Avlo و Iryo

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أطلقت شركة "ويغو Ouigo" قطارا جديدًا فائق السرعة ومنخفض التكلفة بين مدريد وفالنسيا.

في عامي 2023 و 2024، تخطط "ويغو" لتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى قرطبة وإشبيلية ومالقة وكوستا ديل سول.

أما السفر بين العاصمة الإسبانية وأكبر مدنها السياحية فأصبح أسرع وأرخص في نوفمبر 2022 مع خدمة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة "إيريو Iryo".

أما شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "رينفي" فقد أطلقت رحلات فائقة السرعة نحو فرنسا في عام 2023. حيث تمت رحلة برشلونة-ليون في 13 يوليو.

تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات وتغادر برشلونة في الصباح، وتتوقف في جيرونا وفيغيريس فيلافانت وبربينيان وناربون وبيزييه ومونبلييه سانت روش ونيم وفالينس، أما قطار العودة فهو متاح في فترة ما بعد الظهر.

تبدأ أسعار التذاكر انطلاقا من 29 يورو.

تتضمن خطة "رينفي" توسيع خدمات القطارات إلى فرنسا، نحو إطلاق قطار آخر من المقرر أن يدخل حيز الخدمة في وقت لاحق من هذا العام بين مدريد ومرسيليا.

ومن المتوقع أن تبرمج رحلات أخرى إلى باريس في عام 2024 في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية.

السويد

تم إطلاق القطار الليلي من ستوكهولم إلى هامبورغ-ألتونا، في سبتمبر 2022، وذلك بالاعتماد على الطاقة المتجددة. تنطلق الرحلة يوميًا في الساعة 5.30 مساءً وتصل الساعة 6.30 صباحًا، مروراً بمدينة كوبنهاجن.

إلى جانب خدمات أورو ستار و دوتش باخ الحالية، يمكن أيضًا التنقل من لندن إلى ستوكهولم في أقل من 24 ساعة.

سويسرا

في مؤتمر صحفي عقد عام 2020، أعلنت شركة "نايت جيت Nightjet" أنها ستطلق قطارًا ليليًا جديدًا بين زيورخ وروما في شتاء عام 2022.

المملكة المتحدة

تستعد شركة "السرعة الفائقة 1 - High Speed 1) في المملكة المتحدة، التي تشغل خط السكة الحديدية Channel Tunnel ، لإطلاق طريق جديد من لندن إلى بوردو. حاليًا، يجب على الركاب المرور عبر باريس للوصول إلى المدينة، وتستغرق الرحلة ما يقرب من ست ساعات. أما الخط الجديد فلن يتوقف بالعاصمة الفرنسية وسيقلص وقت السفر إلى حوالي خمس ساعات.