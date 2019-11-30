محاكمة أسقف كاثوليكي بتهمة اغتصاب راهبة في الهند

مثل أسقف كاثولكي متهم باغتصاب راهبة أمام القضاء في الهند، وذلك بعد تعبئة لراهبات تظاهرن بشكل شبه يومي من أجل إحالته على القضاء.

وهو متهم باغتصاب راهبة عدة مرات بين 2014 و2016 حين كان على رأس رهبنة المبشرين بيسوع، لكنه نفى هذه الاتهامات أثناء التحقيق. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.

وفي حين تمت محاكمة العديد من رجال الدين في العالم في قضايا اعتداءات جنسية فإن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في الهند.

وكان تم توقيف فرانكو مولاكال في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ثم أفرج عنه بكفالة.

ووصل إلى محكمة كوتايام في ولاية كيرالا جنوب الهند حيث أطلق القاضي سراحه حتى الجلسة القادمة المقررة في 6 كانون الثاني/يناير 2020.

وجمعت شرطة كيرالا عدة شهادات لراهبات وقساوسة وأساقفة آخرين في تقرير زاد عدد صفحاته على مئة.

وتقدمت الراهبة بشكوى في حزيران/يونيو 2018 لكن الشرطة لم تبدأ التحقيق إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر بعد تظاهر خمس راهبات بشكل شبه يومي أمام المحكمة العليا في كيرالا من أجل العدالة.

REUTERS/Anushree Fadnavis

وتتهم الراهبات اللواتي راسلن الرؤساء الروحيين الكاثوليك في الهند والفاتيكان، الكنيسة بعدم أخذ الأمر على محمل الجد.

وتعرضن لانتقادات عديدة من كنيستهن ويؤكدن أن أسرهن تعرضن للمضايقة.

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