توقيف أربعة تونسيين إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرين

بقلم: يورونيوز

يغامر آلاف التونسيين والمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء كل عام بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، وهو أمر يؤرق دولا أوروبية، على رأسها إيطاليا.

أوقفت الشرطة التونسية أربعة أشخاص يشتبه بأنهم حاولوا القيام بعملية قرصنة بحرية عبر تفكيك محرّك وسرقة أموال مهاجرين غير قانونيين في عرض البحر، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس.

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وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لفرانس برس "تم يوم السبت الفائت من قبل قوات الحرس البحري بطبلبة بمحافظة المنستير (شرق) توقيف أربعة أشخاص بعد ان راج على موقع تيك توك فيديو يظهر محاولة أشخاص الاستيلاء على محرّك قارب يقلّ مهاجرين غير قانونيين تونسيين في عرض البحر وسرقة اموالهم".

وأوضح المتحدث أنه تم ضبط قارب مطاطي ومحرك وكمية من الوقود في مقرّ سكن هؤلاء.

وأضاف أن التهمة الموجهة اليهم هي "تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وتكرر في المدة الأخيرة انتشار مقاطع فيديو تظهر شهادات لمهاجرين تونسيين يتحدثون عن "عمليات قرصنة" قوارب من جانب أشخاص يوهمونهم بأنهم يريدون تقديم المساعدة اليهم.

وفي واقعة مماثلة، قرّر القضاء الإيطالي نهاية تموز/يوليو ومنتصف آب/اغسطس توقيف عشرة أشخاص في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمهاجمة مهاجرين غير قانونيين ومحاولة سلبهم محرك القارب وأموالهم.

ويبحر آلاف التونسيين والمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء كل عام بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ويؤرق ملف الهجرة تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف تموز/يوليو الفائت مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.