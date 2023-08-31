من الاستقلال إلى الانقلاب على بونغو.. 10 محطات رئيسية في تاريخ الغابون

بقلم: يورونيوز

التواريخ الرئيسية منذ استقلال الغابون، الدولة الغنية بالنفط والواقعة في غرب إفريقيا، حيث أعلن ضباط الأربعاء أنهم أطاحوا الرئيس علي بونغو.

1960: الاستقلال

اعلان

نالت الغابون استقلالها من فرنسا في 17 آب/أغسطس 1960 وانتخب ليون مبا رئيساً للبلاد في شباط/فبراير من العام نفسه.

وبعد ثلاث سنوات أُطيح الرئيس في انقلاب، قبل أن يعود إلى السلطة بعد تدخّل عسكري فرنسي.

1967: بداية عصر بونغو

توفي مبا عام 1967 وخلفه نائبه ألبير برنار بونغو.

أنشأ بونغو دولة الحزب الواحد وحَكم البلاد بقبضة من حديد واستفاد من استثمار النفط.

لسيدة ألبيربنارد بونغو تستقبل الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو وزوجته كلود بومبيدو عند وصولهما إلى مطار ليون مبا- 11 فبراير 1971 في ليبرفيل، الغابون. Jean Jacques Levy/AP

اعتنق الإسلام عام 1973 وغيّر اسمه إلى عمر بونغو.

بصفته المرشح الوحيد، انتُخب رئيسًا في 1973 و1979 و1986.

تمّ إدخال نظام متعدّد الأحزاب بعد اضطرابات اجتماعية وأعمال شغب في عام 1990، لكنّ بونغو فاز في الانتخابات في 1993 و1998 و2005.

2009: من الأب إلى الابن

توفي بونغو في حزيران/يونيو 2009، وبعد انتخابات مثيرة للجدل في آب/أغسطس أدّى أحد أبنائه علي بونغو اليمين الدستورية في تشرين الاول/أكتوبر رئيساً للبلاد.

وعلى الرّغم من الطعن بهذه الانتخابات، وافقت المحكمة الدستورية على نتائجها، لكنّ أعمال عنف دامية وقعت بعد الانتخابات.

اعلان

وتنتقد المعارضة "نظام بونغو الاستبدادي".

في عام 2010، فتح المدّعون العامّون الفرنسيون تحقيقاً في ممتلكات في فرنسا تعود لبونغو ورؤساء دول أفارقة آخرون.

2014: اضطرابات

اندلعت أعمال عنف في عام 2014 بين أنصار المعارضة وقوات الأمن خلال تظاهرة محظورة للمطالبة بتنحّي بونغو.

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع في عاصمة الغابون خلال مسيرة ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا، المتهم بالكذب بشأن شهادة ميلاده للتأهل للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009. AFP

2016: اضطرابات ما بعد الانتخابات

اعلان

جرت انتخابات 2016 في أجواء متوترة.

وواجهت الحكومة جبهات عديدة مع إضرابات ومشاكل في الموازنة وانخفاض أسعار النفط.

وكان المنافس الرئيسي لبونغو زعيم المعارضة جان بينغ الدبلوماسي المخضرم الذي ترأس مفوضية الاتحاد الافريقي وشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة.

وعندما أعلنت اللجنة الانتخابية فوز بونغو، اندلعت موجة أعمال عنف دامية.

جان بينغ، الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، 25 سبتمبر، 2006 ED BETZ/AP

2018: سكتة دماغية

اعلان

أصيب بونغو بسكتة دماغية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أثناء وجوده في السعودية.

نُقل إلى المغرب لتلقّي العلاج واستمرت فترة نقاهته أشهراً عدّة.

2019: انقلاب فاشل

في 7 كانون الثاني/يناير 2019 نّفذ عسكر منشقّون محاولة انقلابية، مستفيدين من غياب بونغو.

2018العاهل المغربي الملك محمد السادس، يسارا، أثناء زيارته للرئيس الغابوني علي بونغو في المستشفى العسكري بالرباط، المغرب 3 ديسمبر AP

2022: توجيه الاتهام إلى تسعة من أبناء بونغو

بين آذار/مارس وتمّوز/يوليو 2022، اتّهم المدّعون العامّون الفرنسيون تسعة من أبناء عمر بونغو بالفساد، بما في ذلك اختلاس أموال عامة متعلقة بأصول مكتسبة في فرنسا.

وذكروا أنّ العائلة تمتلك في فرنسا أصولاً تقدّر قيمتها بـ85 مليون يورو.

علي بونغو أونديمبا في مقر إقامته في ليبرفيل، الغابون، 30 أغسطس 2023 AP

2023: دستور جديد

في نيسان/أبريل 2023، صوّت البرلمان الغابوني على تعديل الدستور وتقليص فترة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات.

وانتقد قسم من المعارضة هذه التغييرات، ولا سيّما إجراء الانتخابات الرئاسية في دورة واحدة بدلاً من دورتين، معتبرة هذا التعديل وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونغو.

2023: انقلاب ما بعد الانتخابات

أعلن ضباط عسكريون، اليوم الأربعاء، أنهم أطاحوا بالحكومة في انقلاب واضح بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات المتنازع عليها بنسبة 64.27 بالمئة من الأصوات.